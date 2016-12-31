Cosenza: Capodanno in diretta TV su Telitalia

Telecamere accese dalle 22,45 da Piazza Bilotti: canale, orari e artisti locali della serata di Capodanno trasmessa da Telitalia e Antenna Bruzia

Come è consuetudine, l’arrivo del nuovo anno sarà salutato in diretta tv da Telitalia, sul canale 71 del digitale terrestre e da radio Antenna Bruzia (Fm 88,8). A condurre la serata, a partire dalle 22,45, in collegamento da Piazza Bilotti, sarà Fabio D’Ippolito. Le telecamere di Telitalia riprenderanno soltanto le esibizioni degli artisti locali che precederanno il concerto di Alvaro Soler (Giorgia Mollo, Twist contest, Parkwave e Roberta Cleo). La diretta televisiva terminerà da Piazza Bilotti con il consueto brindisi di mezzanotte e proseguirà da quel momento in poi negli altri luoghi dei festeggiamenti.