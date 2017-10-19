Inaugura sabato 28 ottobre 2017 alle ore 19.00 presso il MAM – Museo delle Arti e dei Mestieri di Cosenza, la mostra fotografica personale del fotoreporter Gerardo Fortino dal titolo “Al di là del Viaggio”. Ingresso libero dal martedì al sabato dalle ore 15:30 alle ore 19:30.

Il fotoreporter e i suoi viaggi in Kenya e India

Il fotoreporter Gerardo Fortino, cosentino d’origine, ha deciso di esporre il frutto dei suoi viaggi, nelle Baraccopoli di Dandora e Korogocho in Kenya e quelle del Popolo dei Binari di Calcutta in India, all’interno dello spazio espositivo del MaM (Museo delle Arti e dei Mestieri) sito nel Centro Storico di Cosenza.

Le sue foto, già esposte a Roma e nel Salone d’Onore della Triennale di Milano il 2016, hanno come scopo il mostrare attraverso il proprio sguardo ciò che s’insidia nei contesti più rurali dell’Africa e dell’India, mostrando quello che vi è “Al di là del VIAGGIO”. La mostra è a cura di Marilena Morabito e gli allestimenti a cura di Franco Paternostro.

Il MaM di Cosenza e le mostre ospitate

Questa esposizione fotografica è l’ennesima tra le tante mostre già organizzate presso il MAM, spazio espositivo che nell’arco dell’ultimo anno, grazie alla disponibilità del Presidente della Provincia di Cosenza Franco Iacucci ed al coordinamento fra il direttore scientifico Roberto Bilotti e l’Associazione Acav sta aprendo le porte a nuove e storicizzate figure che circuitano nel campo artistico, partendo dalla street art di Giorgio Bartocci, alla collettiva Borderline, ai laboratori di teatro, alla meditazione yoga, alla presentazione di libri di case editrici indipendenti. Luogo di interazione per chi ha voglia di leggere l’arte attraverso le interazioni e le sinergie.

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Istituzioni:

MaM (Museo delle Arti e dei Mestieri)

Provincia di Cosenza

A.C.A.V. Associazione Culturale Arti Visive

28 ottobre | 28 novembre 2017.

MaM (Museo delle Arti e dei Mestieri), c.so Bernardino Telesio 19, Cosenza.

Direttore scientifico: Roberto Bilotti Ruggi d’Aragona

Curatore: Marilena Morabito

Allestimento: Franco Paternostro

Direzione fotografica: Stefano Milazzo

Coordinamento generale e ufficio stampa: Associazione ACAV