di Daniela Bonanno Conti – Fino al 26 Novembre prossimo a Cosenza, presso la Galleria nazionale, si svolge la mostra dal titolo: “Polo+ Polo Positivo I Immagini X La Calabria”. La rassegna è organizzata dal Polo Museale della Calabria, dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura contemporanee, dalle Periferie urbane – Piano per l’Arte Contemporanea con il Patrocinio di Comune di Cosenza.

La mostra è realizzata, in occasione della XIII Giornata del Contemporaneo e organizzata da AMACI – Associazione dei Musei d’Arte Contemporanea Italiani. Si tratta di un concorso che mette in luce le opere di giovani artisti. Sono due le sezioni in gara: quella relativa alla fotografia e quella della video art. Durante l’inaugurazione sono stati premiati i vincitori, due per sezione. Durante la rassegna, possiamo ammirare le dieci le opere finaliste che raccontano attraverso il punto di vista dell’ artista, dei luoghi e del patrimonio del Polo Museale della Calabria, effettuando dei confronti e degli interessanti paragoni tra l’opera proposta e le raccolte già preesistenti e lasciando al pubblico la possibilità di esprimere un loro personale giudizio.

La mostra sarà aperta dalle ore 10.00 alle 18.00 dal martedì alla domenica. L’ingresso alla rassegna è gratuito. Per informazioni, relative all’evento, possiamo consultare il seguente sito internet: http://polocalabria-projects.beniculturali.it