A Cosenza la mostra ‘Stereopsia’
A Cosenza, al DiffèrArt, la personale di Renata Soro dedicata allo sguardo e all'incomunicabilità: date, orari e musiche del compositore Luigi Porto
10 Marzo 2018 - 12:26 | di Vincenzo Comi
Dal 10 marzo al 10 aprile prossimo, presso il DiffèrArt a Cosenza, si svolgerà la mostra personale di Renata Soro intitolata “Stereopsia”, a cura di Diego Ferrante.
In mostra, vengono messe in evidenza le opere realizzate negli ultimi quattro anni dall’artista Renata Soro. L’artista si concentra su tematiche importanti come quella dello sguardo e dell’incomunicabilità studiando nei minimi dettagli il linguaggio del corpo e del volto.
Il visitatore potrà compiere un viaggio all’interno del mondo dell’artista, ammirando le sue opere che si fondono in un’ immagine unica ma spaesante. Le sue opere suscitano stati d’animo contrastanti, gli occhi si riempiono di solitudini, torsioni e piegature. L’esposizione è accompagnata dalle musiche del compositore Luigi Porto.
La rassegna è aperta da martedì a venerdì dalle ore 10.30 fino alle 13.00 e dalle 16.30 fino alle 20.00, mentre sabato il pomeriggio dalle ore 16.30 fino alle ore 20.00.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie