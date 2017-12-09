Il gruppo informale “Verso una scuola libertaria a Cosenza” presenta il quarto e ultimo incontro del ciclo di quattro eventi organizzati con lo scopo di promuovere una riflessione pedagogica che superi i confini delle usate retoriche per dirigersi verso la costruzione della migliore offerta pedagogica che la nostra comunità può offrire ai suoi abitanti più giovani.

Il percorso verso una scuola libertaria a Cosenza

Il ciclo di incontro rappresenta uno dei sentieri di un percorso che condurrà all’apertura di una scuola libertaria sul territorio cosentino a settembre 2018.

Dopo aver dialogato con la scuola libertaria Ubuntu di Abbiategrasso (MI), dopo aver ospitato Paolo Mottana (professore ordinario di Filosofia dell’educazione all’Università di Milano Bicocca) ed aver ascoltato la riflessione della dott.ssa Marta Pinto sul metodo Montessori, Sabato 16/12 ore 16.00 presso la libreria Ubik di Cosenza (Via XXIV Maggio, 48/P) ospiteremo Thea, accompagnatrice della scuola libertaria “Urupia” di Francavilla Fontana (BR) e membro della Rete per l’Educazione Libertaria – REL. L’educazione libertaria si può descrivere come un’ampia cornice pedagogica costruita dall’incontro di diverse tradizioni ed intuizioni pedagogiche tra cui quella montessoriana, steinariana e l’educazione progressista di Dewey. Thea descriverà come è nato questo progetto educativo libertario Urupia, per cosa si caratterizza e come si organizza l’attività della scuola.

Ingresso gratuito e spazio per i bambini



L’incontro è GRATUITO e rivolto all’intera cittadinanza. Durante l’incontro ci sarà uno spazio dedicato ai bambini in modo tale che anche loro possano spendere piacevolmente il tempo di questa manifestazione.

(Allego poster con l’intero ciclo di eventi)

Pagina Facebook Evento – “Urupia: un’esperienza libertaria”

Pagina Facebook Gruppo – “Verso una scuola libertaria a Cosenza”

Referente: Dott.ssa Florio Luana