Omnia Energia inaugura la mostra fotografica “L’Energia in uno scatto”, in occasione del lancio della nuova campagna istituzionale “L’Energia che ti Appartiene”. Il focus della campagna pubblicitaria è il tema dell’Appartenenza, quell’energia che ci lega a ciò che più amiamo, rispettiamo e per cui lottiamo “Omnia Energia è l’Energia della tua Terra, L’energia che ti Appartiene”.

La campagna istituzionale e il rapporto con i clienti

La campagna si inserisce nel percorso intrapreso nell’ultimo anno da Omnia Energia, nel voler essere vicino ai propri clienti. In quest’ottica si inserisce anche la mostra fotografica “L’Energia in uno scatto”.

Le foto esposte e pubblicate nel calendario aziendale sono le vincitrici del contest lanciato nel periodo estivo. Gli scatti mostrano come l’energia può manifestarsi in diverse forme e in qualsiasi ambiente. L’energia è forza, vitalità e creatività, presenza viva in ognuno di noi. Al contest hanno partecipato sia fotografi professionisti – con foto provenienti da tutto il mondo: USA, Thailandia, Korea del Sud, America Latina – sia appassionati della fotografia che hanno espresso la loro personale concezione di energia. I vincitori sono: Alessandro Crusco, Fiore Cappone, Pierluigi Ciambra, Jeongseon Han, Guido Guglielmelli, Pacharachai Methanivesana, Salvatore Viapiana, Antonella Imbrogno, Marina Muto, Luca Rango.

Inaugurazione e orari della mostra

La mostra sarà inaugurata mercoledì 6 dicembre alle ore 18 presso la sede di Omnia Energia in Via Beato Francesco Marino 102 zona industriale, 87040 Zumpano (CS). Per chi non potrà essere presente all’inaugurazione non mancherà occasione di rivivere gli scatti perché la mostra sarà aperta al pubblico fino al 5 Gennaio 2018 (esclusi sabato, domenica e giorni festivi) nei seguenti orari: mattina 10.00 – 12.00 e pomeriggio 15.00 – 17.00.

Per maggiori informazioni sulla mostra inviare una mail a info@omniaenergia.it oppure con un WhatsApp al numero 346.8605478. Vieni a scoprire le varie forme di Energia! Ti aspettiamo!