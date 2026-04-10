“La Calabria ringrazia Gerry Scotti”: il messaggio di Surace, sindaco di Cosoleto

Secondo il primo cittadino, la conduzione di Scotti ha saputo restituire al grande pubblico italiano l’immagine di una Calabria autentica, lontana dai pregiudizi e ricca di dignità

“In un’epoca in cui la narrazione televisiva spesso indugia su stereotipi triti e ritriti, la Calabria sceglie di alzare la voce. Questa volta non per difendersi, ma per ringraziare”. A farsi portavoce di questo sentimento è il sindaco di Cosoleto Angelo Surace, che rivolge un plauso pubblico a Gerry Scotti, conduttore dello storico game show La Ruota della Fortuna.

Secondo il primo cittadino, la conduzione di Scotti ha saputo restituire al grande pubblico italiano l’immagine di una Calabria autentica, lontana dai pregiudizi e ricca di dignità. Non si tratta soltanto di una questione di ascolti, con la trasmissione che si conferma leader della fascia preserale, ma anche di rispetto e sensibilità culturale.

“È doveroso, da parte mia e credo di tutti i colleghi sindaci calabresi, esprimere un sentito ringraziamento a Gerry Scotti”, dichiara il sindaco Surace.

“Attraverso il piccolo schermo, ha permesso di mostrare la vera faccia della nostra terra, valorizzandone l’essenza con garbo e professionalità”.

L’appello lanciato dal sindaco di Cosoleto punta a unire i rappresentanti dei comuni calabresi in un unico coro di apprezzamento. L’obiettivo è sottolineare come la corretta informazione e l’intrattenimento di qualità possano diventare alleati preziosi per il rilancio dell’immagine del Sud Italia.

Identità: il riconoscimento della cultura e dei valori locali.

il riconoscimento della cultura e dei valori locali. Visibilità: la portata nazionale di una trasmissione storica come veicolo di promozione territoriale.

la portata nazionale di una trasmissione storica come veicolo di promozione territoriale. Orgoglio: il riscatto di una popolazione che si vede finalmente rappresentata nella sua integrità.

il riscatto di una popolazione che si vede finalmente rappresentata nella sua integrità.

“Il servizio giornalistico evidenzia come gesti di questo tipo non siano semplici formalità, ma atti politici e sociali volti a consolidare un nuovo racconto della Calabria. In un momento di grande fermento turistico e culturale per la regione, il supporto mediatico di figure amate come Gerry Scotti funge da ponte tra le tradizioni locali e il resto del Paese”, conclude Surace.