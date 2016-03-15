Costa: ‘Felice per il mio contributo alla squadra’

“La vittoria su Casalpusterlengo è importantissima per il nostro futuro. Ci consente una boccata di ossigeno e ci fa affrontare con più fiducia questo finale di campionato”.

Valerio Costa commenta così la gara contro Casalpusterlengo, squadra che conosce benissimo: “Ho trascorso lì due stagioni, ho giocato nelle giovanili e conosco più di un giocatore. E’ stata, dunque, una vittoria dal sapore speciale”.

Il giovane play neroarancio si dice soddisfatto della sua prestazione. “Ho dato il mio contributo alla squadra. E’ vero, non ho fatto punti, ma va bene così. Sono felice di quanto fatto sul campo e soprattutto per la vittoria. Avevo una gran voglia di dimostrare che anch’io posso dare un contributo importante alla causa della squadra. In questi mesi che non sono stato impiegato- conclude Costa -, ho continuato ad allenarmi con impegno e dedizione, aspettando con pazienza il mio momento. Ora è arrivato. Ho tanta voglia di fare, ho grinta da vendere e farò il massimo per la Viola”.

E’ possibile rivedere la conferenza stampa di Costa al seguente link https://youtu.be/18Op_UYJEYw

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it