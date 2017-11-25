Costruire sostenibile al Sud si può, si deve Organizzato dall’associazione regionale no-profit IG Passivhaus Calabria, in collaborazione con Zehnder Group Italia e con il Patrocinio della Presidenza del Consiglio Regionale della Calabria e la partecipazionedel Comune di Palmi, si è tenuto mercoledì 22 novembre presso la sala convegni della Casa della cultura “Leonida Repaci” di Palmi,un incontro sul tema delle Passivhaus (case passive), ossia degli edifici ad energia quasi zero, con approfondimenti tecnici sui sistemi di ventilazione meccanica controllata e regolazione del comfort abitativo negli edifici pubblici e privati.

I partecipanti all’incontro di Palmi

Erano presenti in sala, oltre ai relatori per la parte tecnica, ing. Sapienza – Vice presidente della Federazione Italiana Passivhaus – e ing. Odoacre Oriani – Sale Manager di Zehnder Group Italia -, per l’Amministrazione Comunale di Palmi, il Sindaco, avv. Giuseppe Ranuccio e l’assessore ai LL.PP., ambiente e urbanistica, prof.ssa Consuelo Nava, insieme ad altri componenti della Giunta; il Sindaco del Comune di Seminara, Gianni Piccolo; il Sindaco del Comune di Cittanova, Francesco Cosentino; il Vice Sindaco del Comune di Oppido Mamertina, Vincenzo Barca; il Sindaco del Comune di Melicucco, Salvatore Valerioti.

E’ un approfondimento tecnico – ha spiegato l’ing. Giuseppe Pugliese, presidente di IGP Calabria – di uno dei cinque pilastri fondamentali del protocollo costruttivo Passivhaus, rivolto ai progettisti e agli impiantisti ma anche al cittadino che vuole saperne di più su sul concetto di casa passiva – a energia quasi zero – ed in particolare quali sono i vantaggi di avere un impianto di ventilazione controllata installato nella propria abitazione passiva che non necessita di un impianto di riscaldamento convenzionale. La ventilazione controllata, a bassissimo consumo energetico, garantisce all’interno delle abitazioni un elevato comfort abitativo attraverso il continuo ricambio dell’aria negli ambienti, per cui viene eliminata l’eccessiva umidità negli ambienti, la formazione di muffe e l’aria esausta contaminata da batteri, spesso causa di allergie e malattie respiratorie.

La presenza degli amministratori locali – ha sottolineato l’arch. Pasquale Ferraro, vice presidente di IGP Calabria – è la testimonianza che le giovani amministrazioni, contrariamente al passato, sono molto sensibili al tema della sostenibilità ambientale e dell’efficientamento energetico degli edifici pubblici e privati, per cui ci piace pensare che siamo agli inizi di una svolta culturale epocale che fa ben sperare per il futuro delle nostre città e lo sviluppo edilizio del nostro territorio in maniera virtuosa e sostenibile. Sottoscrivere il protocollo costruttivo Passivhaus o altri protocolli similari riconosciuti, da inserire nei propri regolamenti edilizi comunali, significa per gli amministratori non limitarsi a far rispettare le norme cogenti in tema di classificazione energetica ma incentivare progetti che puntano ancora più in alto sia per la qualità costruttiva che per il contenimento energetico e l’impatto ambientale degli edifici, specie per quanto riguarda gli interventi di recupero edilizio urbano. Infatti, il protocollo costruttivo Passivhaus è applicabile agli edifici pubblici e privati, alle nuove costruzioni ma anche alle ristrutturazioni.

I sindaci e l’impegno sulla sostenibilità

Nello spazio dedicato agli amministratori, il Sindaco del Comune di Palmi, Giuseppe Ranuccio, e l’assessore all’ambiente, urbanistica e LL.PP., Consuelo Nava, hanno sottolineato l’importanza che riveste la diffusione della cultura del risparmio energetico, comfort abitativo e qualità costruttiva degli edifici, ponendo l’accento su quanto sia necessario un cambio di tendenza rispetto al modo irragionevole di edificare non più sostenibile, caratterizzato da sprechi energetici e conseguenti elevatissime emissioni di CO2 nell’ambiente. Anche come portavoce degli altri Sindaci presenti in sala, il Sindaco Ranuccio e l’assessore Nava hanno voluto sottolineare la piena condivisione delle attività divulgative dell’associazione IG Passivhaus Calabria e dello standard costruttivo Passivhaus che essa promuove, riconosciuto e sviluppato nel mondo quale protocollo costruttivo qualitativo, sostenibile ed economicamente efficace in tema di contenimento energetico e comfort abitativo.