Country chic: quest’inverno la moda uomo va in campagna!

– di Laura Maria Tavella. Se una volta lo stile country, tipicamente suggerito dalle stampe scozzesi, faceva rima solo con week-end fuori porta, oggi sei out se non hai nell’armadio almeno un pezzo con tessuto a quadretti. Per l’autunno-inverno 2013-2014, Citynow.it seleziona alcune proposte di abbinamento per chi ama lo scozzese che vedono le camicie in cotone a quadretti sposarsi alla perfezione con pull jacket tartan e blazer scozzesi. Quest’inverno, sull’immancabile jeans stretto in vita da una cintura di pelle marrone chiaro, potrete sbizzarrirvi con grossi maglioni a fantasie geometriche, cardigan con inserti in pelo, giubbini di pelle con risvolti in lana e dolcevita, e persino con i panciotti. A completare lo stile country, una camicia in jeans o a quadri, degli stivaletti in camoscio, o le mitiche Dr Martens color borgogna, e guanti in camoscio(meglio se a tema principe di Galles). Nella gallery vi proponiamo i look al top. E voi, quale country profile adotterete?