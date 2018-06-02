Dopo le rivelazioni di Buffon sulla depressione, Francesco Cozza ricorda lo scavino parato a Torino e spiega perché per lui Gigi è il portiere più forte di sempre

Hanno fatto il giro del mondo le rivelazioni di Gigi Buffon riguardo il periodo più difficile della sua vita, alle prese con una profonda crisi depressiva. Nel racconto di una giornata particolarmente complicata, ci sono la Reggina e Francesco Cozza, quella parata sull’ex capitano amaranto decisiva per la sua squadra e fondamentale per il suo orgoglio. Episodio che ricorda benissimo proprio Francesco Cozza:

“Certo che lo ricordo. L’attacco della Reggina era formato da me, Stellone e Di Michele. Ricevo palla da Roberto, mi presento davanti a Buffon ed inizio a fare una serie di finte, ma lui non andava giù. Decido di fare lo scavino e Gigi rimane in ginocchio e con le braccia mi copre molta parte dello specchio di porta, facendo un vero e proprio miracolo parando il mio tiro. Eravamo sullo 0-0 a Torino e potevamo andare in vantaggio.

Mi fa piacere che abbia ricordato quell’episodio e soprattutto mi fa piacere che quella parata sulla mia giocata gli abbia dato la possibilità di dare una svolta alle sue problematiche.

A Buffon ho fatto anche gol, ma entrambi avevamo maglie diverse rispetto a Juventus e Reggina. Io giocavo nel Cagliari, lui nel Parma.

Buffon per quello che mi riguarda è il miglior portiere in assoluto della storia del calcio. Completo, tecnicamente forte, da giovanissimo molto coraggioso, peccato che nella sua infinita bacheca non abbia potuto metterci anche la Champions, la meritava”.

Foto di Ketty D’Atena