CRAC presenta gli artisti Carô Gervay e Fosca Democrito

Un’appassionata viaggiatrice del tempo e dello spazio, CARÔ GERVAY vive e lavora tra Londra e il resto del Regno Unito. La sua passione è rivelare storie per mezzo della luce. Il suo lavoro mette in discussione la fisicità della fotografia e pone l’accento sul rapporto con le “radici”: quelle che ci hanno portato a diventare ciò che siamo e quelle che invece sviluppiamo nella nostra vita quotidiana. Il suo approccio agli scatti è intuitivo, intimo e sperimentale e prende forma attraverso l’utilizzo di tecniche di stampa rudimentali, che le permettono di oltrepassare il confine del realismo.

A CRAC presenta il progetto “Appearing Act”: una collezione di scritti e immagini improntati su radici/percorsi e cicatrici invisibili.

Fosca Democrito, fotografa nata a Catanzaro

FOSCA DEMOCRITO nasce a Catanzaro nel 1985. Inizia il suo percorso artistico studiando recitazione a Roma e attraverso questo primo amore si avvicina alla fotografia. Si laurea in Arte Fotografica (BA Photographic Art) all’Universita’ di Westiminster di Londra, approfondendo i temi della stampa analogica e alternativa. Viaggiatrice instancabile rende protagonisti del suo obiettivo persone, paesaggi e situazioni che incrociano la sua strada alla ricerca di armonia e spiritualità, simbolismo e naturalezza.

Nella sua opera i diversi livelli s’intrecciano e si sovrappongono, a livello concettuale, figurativo e tecnico. La fotografia diventa un puzzle frutto di sogno e realtà, in cui casualità e causalità ricercano armonia e compiutezza all’interno di uno scatto. Il desiderio di raggiungere un aspetto tridimensionale e materico gioca un ruolo importante nella sua estetica, e viene supportato dalle proprietà delle carte artigianali – agenti vive nel processo – che rispondono alla stampa con autonomia e autenticità. Nella creazione l’immagine digitale incontra l’analogico, la fotografia il pennello, l’antico il presente e ogni ramo ne interseca un altro, raffigurando un microcosmo sinapsico, simboleggiante le molteplici relazioni e possibilità esistenti, specchio del macrocosmo naturale, universale quanto personale – del tutto in cui siamo immersi.

*Le mostre saranno visitabili fino al 19 Marzo 2017, tutti i giorni – eccetto lunedì – dalle 16:00 alle 21:00.

La rassegna Lights in the Storm del CRAC

LA RASSEGNA

“LIGHTS IN THE STORM” è la seconda stagione organizzata dal CRAC | Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee di Lamezia Terme (CZ): arti visive, danza, musica, installazioni, djset ed eventi legati al food di qualità. Il titolo viene fuori da una riflessione sul rapporto tra il territorio e le realtà di operatori culturali coesistenti a CRAC: in questi ultimi due anni abbiamo assistito ad una voglia di mettersi al lavoro, ad una necessità di progresso da parte degli operatori locali, ad un desiderio di ricreare nella nostra terra ciò che esiste da tanti anni nel resto dell’Italia. Ci è venuta quindi in mente la tempesta, in rapporto al senso di rabbia che un giovane calabrese poteva provare fino a qualche anno fa non trovando qualcosa di stimolante da fare: una mostra, uno spettacolo di ricerca, un concerto di musica elettronica ad esempio. E le luci di cui parliamo sono proprio le realtà come CRAC che in questa rassegna, come nella scorsa, mira a mixare diversi linguaggi artistici caratteristici della contemporaneità.

Calendario appuntamenti febbraio – maggio 2017:

6 – 17 febbraio: residenza + performance di Matteo Sedda | danza contemporanea

10 febbraio – 5 marzo: Annabella Cuomo | arti visive

16 febbraio – 5 marzo: Paolo Pisani & Giuseppe Torcasio | fotografia

6 – 19 marzo: residenza + exhibition di Fosca Democrito & Carô Gervay | arti visive vs fotografia

16 marzo: Yombe | musica

20 marzo – 2 aprile: residenza + exhibition di Ester Grossi & Sara Bonaventura | arti visive

3 – 23 aprile: residenza + exhibition Chiara Dellerba & Antonio Abatangelo | arti visive

24 aprile – 4 maggio: residenza + exhibition Andreco & Meta- | arti visive vs musica

8 – 21 maggio: residenza + exhibition Savina Tarsitano + Dinu Flamand | arti visive vs scrittura

I workshop durante le residenze artistiche

*Tutti gli artisti realizzeranno durante le loro residenze anche dei workshop assieme agli studenti delle scuole e degli istituti di Lamezia Terme (CZ)

CONTATTI

CRAC | Centro di Ricerca per le Arti Contemporanee

Via Piersanti Mattarella, 11

88046, Lamezia Terme (CZ)

info@crac.eu / +39 334 1795480