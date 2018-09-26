Cornetteria con lievito madre e burro di latte, caffè selezionato e tostato nei laboratori reggini: la colazione della Cremeria Sottozero a Reggio Calabria

La colazione si sa è il pasto più importante della giornata. Ci permette di affrontare al meglio ciò che avverrà e risulta quindi un vero e proprio asso nella manica. Per questo motivo scegliere di fare bene la prima colazione ha un’importanza da non sottovalutare!

C’è chi ovviamente preferisce dormire qualche minuto in più e quindi non ha il tempo di fare un salto al bar, tanti altri invece sono dei veri e propri fan della colazione fuori. Proprio a voi che amate gustare a pieno il vostro risveglio la Cremeria Sottozero dedica la sua colazione.

Un’ampia selezione di cornetteria a vostra disposizione con sole materie prime nobili tra cui lievito madre, farina di grani scelti e burro di latte per deliziare il vostro palato con i sapori migliori. Ma il protagonista è ovviamente lui, il caffè.

Secondo un’antica tradizione il vero caffè è quello che rispetta le 3 S, Seduto, Servito e Sorseggiato. Per questo motivo gustarlo alla Cremeria Sottozero avrà tutto un altro sapore.

Il noto locale reggino utilizza inoltre per la tua colazione e per le tue pause dalla routine dei chicchi di caffè provenienti dal Brasile, dall’India e dalla Costarica, selezionati e tostati direttamente nei laboratori reggini, dove vengono poi miscelati per poter ricercare al meglio l’aroma classico per un gusto migliore.

Affronta le tue giornate con la carica giusta, delizia il tuo palato con le gustose ricette della Cremeria Sottozero.