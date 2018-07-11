Dal 1974 la gelateria reggina è molto più di un gelato artigianale: catering, aperitivi, granite, colazione e specialità salate

La Cremeria Sottozero, storica impresa di Reggio Calabria, non è solo una gelateria ma molto di più.

C’è chi l’ha conosciuta molti anni fa, grazie ad un gelato artigianale inimitabile, frutto della selezione di materie prime stagionali e di alta qualità. Chi ha imparato a frequentarla solo di recente per la vasta scelta di servizi offerti. Ed ancora chi, dopo averla conosciuta, non l’ha più abbandonata.

La Cremeria Sottozero è una garanzia di prodotti d’eccellenza, dal design ricercato e dal gusto unico. Dal 1974 la mission della nota gelateria reggina è infatti quella di soddisfare il cliente e condurlo nel mondo dell’arte pasticcera.

La storia di Sottozero, dal 1974 a oggi

La storia di Sottozero non è solamente quella di un padre appassionato e geniale e di un figlio intuitivo e competente che ne porta avanti la tradizione. Dietro un nome, sinonimo di garanzia, vi è un mondo di prelibatezze create per esaltare il nostro territorio e per soddisfare cittadini e turisti.

Non solo gelato quindi, ma ogni tipo di servizio in grado di accompagnare il cliente nella sua quotidianità come anche nelle sue occasioni più importanti. Dai servizi di catering e banqueting, passando per aperitivi e granite, fino ad arrivare alla colazione, il punto di riferimento dei reggini rimane sempre Sottozero.

Con il passare degli anni la Cremeria si è trasformata in qualcosa di molto più importante di un’impresa locale, fino ad essere conosciuto a livello nazionale.

Gelato, pasticceria e proposte salate

Se il principe della casa rimane sempre lui, il gelato, grazie alla scelta di prodotti sempre freschi e locali e ad una particolare attenzione agli zuccheri utilizzati ed alla conseguente preparazione, è vero che Sottozero cambia e si amplia con l’avvicendarsi delle generazioni. Proprio per questo motivo oggi Sottozero è così conosciuta su tutto il territorio. Un’impresa all’avanguardia nel settore della pasticceria tradizionale e moderna che però non dimentica l’importanza del salato, occupandosi dei palati più esigenti ed offrendo agli avventori dei primi piatti e degli aperitivi sempre nuovi, mai banali, mai uguali.

Che Sottozero non sia solamente gelato è ormai noto a tutti, frequentatori assidui e non. Cosa aspettate a scoprire anche gli altri servizi offerti dalla gelateria reggina?

Rendi uniche le tue giornate grazie a Sottozero. Maggiori info visita la pagina Facebook Cremeria Sottozero o chiama ai numeri: 349.7356727; 0965.24170