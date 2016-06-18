Cresce l’attesa per l’unico concerto al centro sud di Paolo Conte

Cresce l’attesa tra gli estimatori del grande Paolo Conte, per lo straordinario unico concerto nel Centro Sud del suo “International Tour 2016” del prossimo 28 luglio alle ore 21.30 nella spettacolare cornice di Piazza del Castello Aragonese di Reggio Calabria, uno dei suoi ormai rari e preziosi appuntamenti previsti in Italia.

Per questo concerto-evento del cantautore e pianista italiano più conosciuto e amato al mondo, autore di “Azzurro” e di altri celeberrimi successi, la splendida piazza della Città dello Stretto sarà trasformata in un teatro sotto le stelle, con sole 1500 poltrone, tutte numerate. L’imponente palcoscenico completamente coperto sarà incastonato sotto la parete del Castello, all’interno del quale saranno ospitati i camerini. Tutte le vie di accesso saranno chiuse nel primo pomeriggio e sarà consentito l’ingresso all’interno della piazza, a partire dalle ore 20.00, esclusivamente ai possessori dei biglietti, già regolarmente in vendita.

L’orchestra che accompagna Paolo Conte

Straordinaria l’Orchestra che lo accompagnerà:: Nunzio Barbieri, chitarra, chitarra elettrica, Lucio Caliendo, oboe, fagotto, percussioni, tastiere,Claudio Chiara, sax alto, sax tenore, sax baritono, flauto, fisarmonica, basso, tastiere, Daniele Dall’Omo, chitarra, Daniele Di Gregorio, batteria, percussioni, marimba, piano, Luca Enipeo, chitarra, Massimo Pizianti,fisarmonica, bandoneon, clarinetto, sax baritono, piano, tastiere, Piergiorgio Rosso, violino, Jino Touche, contrabasso, chitarra elettrica, Luca Velotti, sax soprano, sax tenore, sax contralto, sax baritono, clarinetto.

L’evento fa parte della trentesima edizione di “Fatti di Musica”, la rassegna del Miglior Live d’Autore diretta e organizzata da Ruggero Pegna, con il Patrocinio dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio, che lo anche inserito nel programma di “LuglioinJazzLive” e “Alziamo il Sipario”.

La discografia e i grandi successi

Un viaggio eccezionale tra musica d’autore e jazz attraverso una discografia ricchissima che comprende ben 20 album, di cui 5 dal vivo. Oltre ad “Azzurro”, sono suoi alcuni dei più grandi successi di sempre, scritti anche per altri big della canzone: “La coppia più bella del mondo”, anch’essa cantata da Adriano Celentano, “Insieme a te non ci sto più” portata al successo da Caterina Caselli, “Tripoli ‘69” da Patty Pravo, “Messico e Nuvole” cantata da Enzo Jannacci, “Genova per noi” e “Onda su onda” da Bruno Lauzi e moltissimi altri, fino ai quindici brani inediti dell’ultimo album “Snob”, prodotto da Rita Allevato per Platinum, pubblicato un anno e mezzo fa.

“E’ un evento unico e oramai irripetibile per la Calabria – afferma il promoter Ruggero Pegna – per le numerose richieste che riceve il Maestro da tutto il mondo. Questo concerto è un premio a Fatti di Musica e al calore del pubblico calabrese, preferiti ad altre località in attesa da anni per un suo evento. E’ davvero un concerto imperdibile, impreziosito anche dalla spettacolare location che farà da salotto-teatro e alla magica cornice del restaurato Castello Aragonese”.

La prevendita dei biglietti

La prevendita dei biglietti è in corso online su www.ticketone.it e in tutti i punti Ticketone (A Reggio Calabria: New Taxi, corso Garibaldi 330 e B’Art, a fianco Teatro Cilea). Per questo evento non saranno disponibili biglietti omaggio e non saranno valide tessere di alcun tipo. Per prenotazioni è disponibile il numero telefonico della Show Net: 0968441888; tutte le informazioni sono anche reperibili al sito web www.ruggeropegna.it.