‘Crescere imprenditori’, Unioncamere Calabria lancia progetto per giovani dai 18 ai 29 anni

Unioncamere Calabria lancia il progetto “Crescere Imprenditori” per supportare l’autompiego e l’autoimprenditorialità dei giovani tra i 18 e il 29 anni iscritti a Garanzia giovani che non studiano, non lavorano e non sono attualmente impegnati in percorsi di istruzione e formazione. “Nonostante la crisi degli ultimi anni – affermano infatti – ogni giorno in Italia nascono 300 imprese guidate da giovani. Sono i dati di Movimprese al 30 settembre. Gli under 35 nei primi 9 mesi del 2016, hanno creato circa 90mila imprese (il 31% del totale delle nuove imprese nate in Italia) mentre quasi 40mila, nello stesso periodo, hanno chiuso i battenti con un saldo quindi in crescita di circa 50mila unità.

Si tratta di un numero maggiore rispetto al saldo del totale delle imprese create in Italia nei primi 9 mesi dell’anno (che era stato di +42mila) e di un numero davvero consistente anche se leggermente inferiore a quello degli anni passati. La fotografia realizzata da Unioncamere-Infocamere, segnala il forte contributo dato in molte regioni del Mezzogiorno da chi è nato dopo il 1981: in Basilicata, Calabria e Molise, le iscrizioni di nuove attività da parte degli under 35 superano il 38% delle iscrizioni totali dei primi 9 mesi dell’anno. E in questa situazione la Calabria gioca un ruolo di primissimo piano.

Basta pensare che ben 4 province calabresi segnano il “primato” della più alta incidenza delle imprese giovanili sul totale imprese. Ma questa vitalità dei giovani calabresi che mantiene positiva la dinamica della nati-mortalità delle imprese va sostenuta, puntando tra le diverse leve, sul digitale o sull’avvicinamento della scuola all’impresa, attività per le quali il sistema camerale – che ha nel suo DNA il tema della creazione di impresa – continuerà ad impegnarsi nei prossimi anni.

Il progetto Crescere Imprenditori

Unioncamere Calabria è già in prima fila per raggiungere i NEET (giovani che non studiano, non lavorano e non sono attualmente impegnati in percorsi di istruzione e formazione) di età compresa tra i 18 e i 29 anni, iscritti a “Garanzia Giovani”. E lo fa attraverso il progetto “Crescere Imprenditori”, una iniziativa nazionale per supportare e sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, con un percorso didattico che inizierà a gennaio 2017, con attività mirate di formazione e accompagnamento all’avvio d’impresa, finanziate dalle risorse del PON “Iniziativa Occupazione Giovani”. A breve sarà comunicato il calendario e la sede di ogni percorso , finalizzato allo start up di impresa, che comprenderà 60 ore di attività formativa di base in gruppi (anche a distanza tramite live streaming) e 20 ore di fase specialistica di accompagnamento e assistenza tecnica a livello personalizzato.

I NEET finita la formazione e redatto il business plan, potranno accedere al fondo dedicato “SELFIEmployment”, gestito da Invitalia per ottenere finanziamenti agevolati e senza interessi con i seguenti prestiti erogabili ( Microcredito, da 5.000 a 25.000 euro; Microcredito esteso, 25.001 a 35.000 euro; Piccoli prestiti, da 35.001 a 50.000 euro) rimborsabili in massimo 7 anni con rate mensili posticipate.