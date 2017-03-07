‘Crime Stories’, al via gli incontri sulla narrativa thriller

Al via “Crime stories” tre incontri-lezione sulla narrativa thriller con altrettanti scrittori del genere organizzato dall’Università eCampus col patrocinio dell’USR Calabria.

Gli incontri con gli autori introdotti da Maria Elena Cristofaro responsabile della sede universitaria di Reggio Calabria e presentati dalla giornalista Cristina Marra saranno anche l’occasione per tanti studenti del quinto anno di scuola media superiore di partecipare con un racconto inedito al concorso letterario promosso da ecampus.

“Crime stories” porterà a Reggio Calabria tre grandi penne del genere sempre in vetta alle classifiche di vendita e che incontra il favore di lettori di ogni età. Con Ignazio Pandolfo, Romano De Marco e Francesco Caringella e le presentazioni dei loro ultimi libri si indagherà ogni aspetto della loro scrittura e del loro personale percorso narrativo, dal modus operandi dei loro protagonisti alle tecniche narrative alla detection.

Il programma dei tre incontri

Si comincia il 16 marzo alle ore 17’00 presso la sede di eCampus con la presentazione del thriller psicologico “Il signore della menzogna” (Leone editore) di Ignazio Pandolfo, il secondo romanzo dell’autore in cui inquietanti omicidi e la scomparsa di giovani donne faranno emergere lo spirito del male che aleggia nella città di Chicago.

Il 27 marzo Romano De Marco sarà protagonista del suo ultimo thriller “L’uomo di casa” edito da Piemme e già alla seconda ristampa in cui l’ambientazione americana farà da sfondo a una storia familiare di menzogne e misteri.

Il 7 aprile Francesco Caringella ha scelto Reggio Calabria e “Crime stories” come sede della PRIMA PRESENTAZIONE del suo “La corruzione spuzza” (Mondadori) scritto insieme a Raffaele Cantone sull’analisi della corruzione del Terzo Millennio.

Ingresso libero e informazioni

Gli incontri sono a ingresso libero e per ulteriori info o iscrizioni al concorso contattare la sede dell’Università eCampus 0965- 895224 segreteria.reggiocalabria@uniecampus.it