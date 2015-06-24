Cristian Lo Presti ospite della Jazz Ballet Academy e Groove Hip hop Dance Studio

Per chi ama la danza, il nome di Patrizia Muzzupappa, non può che essere legato alla danza di qualità e di classe, quella di cui ci si innamora a prima vista.

Conosciutissima dalla stragrande maggioranza dei giovani reggini l’associazione sportiva dilettantistica “ Jazz Ballet Academy “ rappresenta, da oltre 30 anni, un punto di riferimento per migliaia di giovani nonché un prestigioso centro per l’avviamento e la formazione della danza.

Fin dall’inizio si è cercato di curare l’aspetto funzionale di allenamento degli allievi, Patrizia Muzzupappa, insegnante di danza moderna e danza contemporanea della “ Jazz Ballet Academy “, negli ultimi anni ha inserito un programma formativo, il metodo pilates e alcune tecniche di ginnastica posturale e correttiva per cui i suoi corsi sono diventati un riferimento importante e sicuro per la formazione degli allievi.

Gli insegnanti della Jazz Ballet Academy

Tra gli insegnanti della “Jazz Ballet Academy “, figurano Svetlana Kozlova, ballerina del prestigioso Teatro Bolshoi di Mosca, Salvatore Alicata, maestro siciliano, e Cristina Foti, insegnante hip-hop, figlia d’arte, suo padre, Basilio Foti, è il direttore artistico del Mediterraneo Dance Festival (evento di danza di fama internazionale).

Cristina, ha da sempre ballato tutti gli stili e seguito gli insegnamenti e le orme della madre, Patrizia Muzzupappa, ma da ormai 7 anni frequenta le più prestigiose scuole americane tra Los Angeles e New York e partecipa ai più importanti workshop formativi in Italia ed Europa per arricchire la sua formazione nel settore.

Da due anni fa parte di un famosissimo gruppo internazionale del mondo del Hip Hop, la Richfam dell’insegnante e coreografo di Philadelfia Rob Rich.

Cristina si è esibita con loro già due volte a Palermo, una volta a Londra e la scorsa estate a Los Angeles.

Il Groove Hip Hop Dance Studio di Cristina Foti

Da ormai 3 anni all’interno della “Jazz Ballet Academy” , Cristina Foti, ha creato un movimento dedicato a coloro che vogliono approfondire gli studi dell’hip hop e studiare ogni stile e sfaccettatura per dare anche agli allievi una formazione a livello professionale creando la Groove Hip Hop Dance Studio.

Grazie alle sue conoscenze nel settore Cristina Foti invita importanti insegnanti e coreografi nazionali che tengono alcuni workshop per i suoi allievi, per dare loro la possibilità di confrontarsi, crescere e studiare continuamente.

Lo spettacolo ispirato a Maleficent

Con la collaborazione di Mattia Tuzzolino (talento palermitano anch’esso parte della Richfam e quest’anno allievo della scuola di Amici) , Cristina presso la Groove, ha creato un gruppo di 9 ragazze (dai 13 ai 16 anni ) dal nome Swagga Dolls, protagonista l’anno scorso con il primo premio nella loro categoria in una competizione a Roma a livello nazionale.

Veniamo all’evento del 30 Giugno, grazie all’esperienza maturata negli anni, Cristina Foti si è lanciata verso una nuova ed ambiziosa sfida, creando all’interno del Saggio Finale un vero e proprio Spettacolo, uno show che si ispira alla storia del film della Disney “Maleficent” con un’impronta personale, curando la regia e creando le coreografie interamente in chiave hip hop.

A questa opera hip hop hanno collaborato due ballerini e coreografi di livello mondiale, Carlos Diaz dalla Spagna e un incredibile talento italiano Daniele Vitale, e con la partecipazione di due ballerini professionisti ospiti provenienti da Roma che interpreteranno i ruoli del principe e del re.

L’ospite Cristian Lo Presti e gli inviti

La “ Jazz Ballet Academy’, per l’occasione, ha voluto invitare un personaggio del mondo della televisione, un grandissimo talento che ha partecipato al Serale dell’ultima edizione di “Amici “ di Maria De Filippi il ballerino Cristian Lo Presti, che si esibirà con due coreografie.

L’appuntamento con la Jazz Ballet Academy e Groove Hip Hop Dance Studio è per martedì 30 Giugno alle ore 21:00 al teatro Francesco Cilea di Reggio Calabria.

Gli inviti saranno disponibili presso la sede della scuola in via Armacà – Parco Pentimele.