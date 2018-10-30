La notizia dell'arrivo di Cr7 con la sua catena di hotel in Calabria ha ingannato diverse testate: la smentita e chi c'è dietro la bufala

Pesce d’Aprile in largo anticipo. La notizia dell’arrivo di Cristiano Ronaldo con la sua catena di hotel ha ingannato le principali testate giornalistiche italiane, a partire da Ansa.it. Noi di Citynow avevamo preferito affidarci al punto interrogativo ‘odorando’ puzza di fake news. Così è.

La notizia che ha ingannato le testate

“Il fuoriclasse portoghese in società con il Pestana Group e il Proto Group di Alessandro Proto, ha scelto d’insediare uno dei suoi nuovi alberghi sul litorale della “perla del Tirreno calabrese” dopo avere effettuato diverse altre valutazioni”, era questo il lancio che aveva attirato in poche ore la curiosità di tutti i calabresi e non.

Il “socio” di Cr7 a cui si fa riferimento è proprio quell’Alessandro Proto che da tempo mette nel sacco la stampa nazionale con notizie oltre ogni ottimistica previsione di credibilità.

“Provate a cercarlo su Google – scrive Vice in un articolo di un anno fa -, troverete una valanga di risultati in cui si dice di volta in volta che è un finanziere, il boss di un importante gruppo immobiliare, che ha contatti con l’élite della finanza mondiale e persino con Donald Trump, che ha tentato di scalare Rcs e di candidarsi alle primarie del Pdl, che è “il vero Christian Grey” e ha ispirato 50 sfumature di grigio”.

Il libro sull’impostore

Su di lui è stato anche pubblicato un libro dal titolo esplicito: “Io sono l’impostore. Storia dell’uomo che ci ha fregati tutti”, scritto a quattro mani dallo stesso Alessandro Proto e dal giornalista Andrea Sceresini (Il Saggiatore editore).

L’impostore ha fregato per l’ennesima volta tutti, a partire da tutti quei calabresi che speravano di veder presto il marchio CR7 sbarcare nella loro terra…