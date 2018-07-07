La storica gelateria reggina propone i coni waffle firmati: dal Calabrese al Vegano, tutti i gusti di gelato artigianale con panna, cioccolato e granelle

In un gelato ciò che conta non è solamente il gusto scelto o la qualità delle materie prime utilizzate per produrlo. Sicuramente questi elementi sono fondamentali, ma non bisogna mai sottovalutare l’accompagnamento.

Se è vero che la Cremeria Sottozero fornisce ai suoi clienti un servizio di “gelato al piatto” d’altra parte è vero pure che i clienti più affezionati preferiscono gustare il loro amato dolce in compagnia di una brioche o di un cono.

E proprio lui sarà il protagonista della nostra narrazione: il cono.

La storica gelateria reggina situata sul km più bello d’Italia per accontentare tutti, anche i più indecisi, ha creato i “coni firmati”. L’innovativo servizio comprende una selezione di coni waffle, croccanti fuori e morbidi dentro, firmati Cremeria Sottozero che abbracciano del soffice e delizioso gelato artigianale.

Ve ne sono davvero tanti, perciò scopriamoli insieme!

Dal Calabrese al Tre cioccolati: i coni firmati

“Il Calabrese”, un vero e proprio tributo alle nostre origini. Farcito con gelato artigianale alla Nocciola Reale, ai Fichi e Noci ed al Torrone, ricoperto da deliziosa panna e crema di nocciole, adornato da croccanti gherigli di noci, risulta una gioia per il palato!

Al latte, fondente e bianco, il cioccolato è buono in qualsiasi sua variante. Il cono firmato “Tre cioccolati” della Cremeria Sottozero è inoltre ricoperto da soffice panna, cioccolato fuso e croccanti perle di cioccolato.

“Il Goloso” è invece farcito con gusti di gelato artigianale Dolce Latte, Capriccio e Cookies, ricoperto da morbida panna, croccante pralinato di nocciole e delizioso caramello fuso. Come fare a non assaggiarlo?

Per chi alla frutta non sa proprio rinunciare, Cremeria Sottozero propone “Il Fruttoso“, farcito con leggero gelato artigianale al Cocco e freschi sorbetti artigianali di Fragola e Melone, ricoperto da fragrante polvere di Cocco.

Il Moderno, il Tradizionale e il Piemontese

“Il Moderno“, farcito con gusti di gelato artigianale Nocciola Reale, Sapori di Sicilia, Pistacchiosa, Cioccolato Fondente e Stracciatella. Ricoperto da soffice panna e cioccolato fuso, guarnito con granella di pistacchio.

“Il Tradizionale“, farcito con gusti di gelato artigianale Nocciola, Pistacchio, Bacio e Stracciatella. Ricoperto da soffice panna e fragrante cioccolato fuso, guarnito con croccante Granella Mediterranea (pistacchio, nocciola e mandorle).

“Il Piemontese“, farcito con gelato artigianale ai gusti di Nocciola, Gianduia e Stracciatella, ricoperto da deliziosa panna e crema di nocciole, guarnito con cioccolato fuso e granella di nocciole.



Il Vegano, l’Antico e il Siciliano

“Il Vegano“, farcito con gelato al latte di riso ai gusti di Nocciola, Pistacchio e Vaniglia, guarnito con granella di nocciola e pistacchio.



“L’Antico“, farcito con gusti di gelato artigianale Crema Reggina, Zuppa Inglese, Torrone e Stracciatella.

Ricoperto da soffice panna e gustoso cioccolato fuso, guarnito con dolci canditi e croccante cioccolato fondente.

“Il Siciliano“, farcito con gusti di gelato artigianale Pistacchio, Mandorla e Cassata, ricoperto da soffice panna e fragrante crema di pistacchio, guarnito con croccante granella di pistacchio.

Recati presso i locali della gelateria reggina in Corso Vittorio Emanuele III, Reggio Calabria, o visita la pagina Facebook “Cremeria Sottozero”.