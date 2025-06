‘Lo sport per tutti’ all’interno del Progetto Nazionale del CIP Scuola

Il progetto, fortemente inclusivo, svolto durante il corrente anno scolastico con gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “E. Montalbetti”, ha avuto come scopo principale la promozione della sensibilizzazione e crescita personale dei ragazzi attraverso la pratica di discipline sportive paralimpiche valorizzando le differenze, contribuendo ad abbattere i pregiudizi e costruire una società più inclusiva.

Il 5 giugno 2025 la Dirigente Scolastica, il team di progetto e gli alunni della Scuola Secondaria di I grado “E. Montalbetti” hanno accolto presso l’aula polifunzionale della scuola l’atleta paralimpica Anna Morabito, recentemente premiata a livello internazionale per la conquista della medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali di Para Powerlifting 2025, disputati a Tbilisi, in Georgia.

L’atleta, dopo aver subito nel 2017 un gravissimo incidente che ha avuto come conseguenza la perdita di una gamba, ha scelto di trasformare la propria esperienza in un esempio di positività avvicinandosi alla disciplina della panca paralimpica.

La testimonianza di Anna Morabito presso la nostra scuola ha rappresentato un momento di profonda riflessione per gli alunni, così uno degli ultimi giorni di scuola si è trasformato in un giorno speciale, denso di emozioni e ricco di preziosi insegnamenti.

L’atleta ha risposto con grande disponibilità alle tante domande che gli alunni le hanno posto con sincera partecipazione, raccontando la sua rinascita attraverso lo sport e non tralasciando dettagli riguardo le difficoltà incontrate.

“A me non piace il termine “disabile” perché credo che nella vita chi ha una difficoltà debba essere “super-abile” perché deve confrontarsi con delle difficoltà che dalle persone “normali” non vegono neanche considerate…” ha detto l’atleta alla vasta platea presente.

Certamente i nostri alunni hanno potuto vedere in Anna Morabito un reale esempio di coraggio e tenacia che ha dato a tutti noi una vera lezione di sport e umanità.

Uno speciale ringraziamento alle docenti di scienze motorie V. De Blasio, D. Ardino, S. Fortugno, ai tecnici di calcio balilla e bocce S. Calabrò e A. Canale, alla docente responsabile del progetto A. Orlando e al docente C. M. Romeo, al presidente del CIP Calabria Antonello Scagliola e alla Dirigente Scolastica Marisa Maisano.