Per il CSI una stagione da vivere e incorniciare

Dalle atlete della ritmica al calcio amatoriale, passando per i premi speciali 2024. Con una partecipata serata di festa, prende il via la nuova stagione del Csi Reggio Calabria. Mercoledì scorso, Palazzo Sarlo del DiGIES dell’Università Mediterranea, ha accolto tra sorrisi ed emozioni, atleti, dirigenti, famiglie e volontari del Centro Sportivo Italiano di Reggio Calabria, premiati per l’attività sportiva della passata stagione. Assegnati anche dei riconoscimenti per le tante belle e significative esperienze vissute sui territori. Dal basket alla pallavolo, da tutto il grande settore del calcio fino alla ginnastica ritmica, dama, mountain-bike e camminata sportiva: tutto il mondo sportivo e l’associazionismo reggino nella grande giornata di festa del Csi. Tra gli ospiti della serata la prof.ssa Angela Busacca, docente di Diritto privato, Diritto sportivo e referente del nuovo Corso di Laurea in Scienze Motorie e Diritto dello Sport dell’Università Mediterranea. La Busacca, lungimirante partner e compagna di viaggio del Csi, ha presentato gli obiettivi del nuovo corso di Laurea, illustrando la grande opportunità per i giovani del nostro territorio. Non è mancato il saluto dell’Amministrazione Comunale, con l’intervento del delegato allo Sport, il dott. Giovanni Latella.

Il Consigliere Comunale ha premiato i vincitori della Fase Provinciale del Campionato Nazionale di Calcio a 5 “Trofeo Oratorio Cup”, progetto sportivo ed educativo giunto alla XV edizione e che coinvolge parrocchie, oratori e gruppi giovanili del territorio. Prima posto per il gruppo sportivo Rin Tin Team e medaglia d’argento per la Pol. San Nicola Gallina. Nicola Marra e Valentina Pagano, referenti Pallavolo e Consiglieri Csi, hanno premiato le società sportive vincitrici nei tre Campionati Nazionali (Fase Provinciale) di Pallavolo mista con la vittoria dei Project 104 Matici, maschile con il primo posto dei New Fides Villa S. Agata e femminile con il successo dei Wild Boars. Già tante le adesioni per la nuova ed entusiasmante stagione anche grazie alla possibilità di utilizzare gli impianti Csi di Gallina e Pellaro. Durante la serata, è arrivato anche l’intervento ed il saluto del Presidente del Coni Calabria avv. Maurizio Condipodero. “Lo sport è una grande esperienza educativa e di vita. Grazie al Csi per l’impegno costante e attento su tutto il territorio e tra i più fragili.” Premiato il gruppo sportivo San Paolo alla Rotonda, vincitore del Campionato Social League di calcio a 5, attività che coinvolge le Associazioni del territorio. L’esperienza della squadra reggina, durante la stagione sportiva, si è arricchita della presenza in campo dei ragazzi della Comunità Ministeriale di Reggio Calabria. Una grande vittoria per tutti, nessuno escluso! Premiata anche l’esperienza sportiva di Arghillà con il primo posto nel calcio a 5 Under 14 ed il terzo posto nel calcio a 5 Open. Per l’impegno ed il servizio al campetto di Modenelle, riconoscimento con il premio “Sport Awards Csi” per il dirigente sportivo Francesco Paviglianiti, allenatore ed educatore dei ragazzi ad Arghillà. Per l’appartenenza associativa, la costanza e coerenza nei valori fondanti della mission Csi, riconoscimento per i gruppi sportivi La Parabola di Orti e la Polisportiva Candelora.

Nata nel 2010 per favorire l’integrazione sociale delle persone con disabilità, impegnata sul territorio della Piana di Gioia Tauro con varie attività e laboratori, da alcuni anni è riuscita a promuovere significativi e coinvolgenti percorsi di sport integrato: il Baskin! Un percorso nuovo e partecipato che ha fatto scendere in campo ragazzi con disabilità e normodotati. Attraverso significative iniziative di solidarietà, sono state attrezzate anche aree e palestre per garantire lo sport inclusivo e per tutti. Per tutto questo e tanto altro, il riconoscimento Csi è stato assegnato all’associazione Angeli di Pollicino, rappresentata da Mariangela Giovinazzo, dirigente sportivo, educatrice e oggi delegata al Comune di Gioia Tauro per l’area Disabilità. Hanno rappresentato la Calabria alle Finali Nazionali Csi 2024, il premio National Team Award, è andato alle società sportive Restart per la Ginnastica Ritmica, Reghion Basket Popolare per la Pallacanestro e Project Matici per la Pallavolo. In questi anni, un ruolo fondamentale tra i Dirigenti del Comitato, lo hanno assunto i Giudici Sportivi. Figure fondamentali, preparate, attente e capaci di decidere seguendo il regolamento ma anche orientati dalla vision del Csi che punta a mettere al centro di tutto le persone. Premio Sport Award 2024 a Salvatore Mollica e Carmela Pugliese.

Momento emozionante e centrale della serata, il premio intitolato a Rocco Tuscano, educatore e dirigente sportivo che ha da sempre testimoniato un grande ed irrinunciabile valore: l’attenzione e cura dei più piccoli e fragili, dei giovani e dei ragazzi attraverso il gioco e lo sport. Un servizio mai invischiato dal compromesso e sempre generato dalla visione cristiana e autentica dell’impegno per gli altri. Ad aggiudicarsi il Premio “Rocco Tuscano – Lo Sport come Impegno Educativo e Sociale” edizione 2024, sono stati il Centro Reggino di Solidarietà, l’Associazione Il Bianco e il Nero guidata da Nino Cilione e l’Asd La Nostra Valle di Condofuri. Tre esperienza sportive che guardano all’inclusione, alla partecipazione popolare e al valore terapeutico dello sport, come pilastri fondanti dell’impegno quotidiano nel territorio, tra i ragazzi e i più fragili. Protagoniste le donne nel riconoscimento che ha assegnato all’Associazione Donne Reggine il premio per il preziosissimo contributo nel progetto Literacy an Play Week. L’iniziativa ha garantito, dopo due mesi (Luglio e Agosto) di animazione sportiva di strada, kit scolastici per tantissimi bambini del quartiere di Arghillà Nord. Sono lievito nelle aree più belle e complesse della nostra Città Metropolitana, sempre al servizio delle Comunità e riferimento per lo sport reggino. Da anni impegnati a rigenerare spazi, piazze, boschi e sempre pronti a far conoscere, attraverso lo sport ed i laboratori esperienziali, i parchi e i luoghi più incantevoli del nostro del territorio, il premio Sport Awards 2024 va alle Associazioni Aspromonte Bike e Terra Madre. Presenti alla cerimonia Giampaolo Sclapari e Francesca Pizzi. Il vice Presidente Csi Mimmo Arico, il direttore tecnico Paolo Simone ed i dirigenti del Comitato Giuseppe Romanò e Angelo Scordino, hanno introdotto la premiazione del Campionato Provinciale Calcio a 8 Over 45. Il Petangono si aggiudica l’ambito primo posto e la Coppa Primavera. Seconda classificata la Dolce Sosta. Nella Coppa, medaglia d’argento per Prunella. In chiusura l’intervento del Presidente Provinciale del Csi Reggio Calabria Paolo Cicciu’

<<La serata delle premiazioni e la presentazione della Stagione Associativa Csi 2024/2025, rafforza una nostra convinzione. Tra mille mancanze e crepe del nostro fare, tante però, in questi anni, sono state le “luci” che hanno caratterizzato il nostro percorso sociale, sportivo ed educativo. Mi riferisco a dirigenti sportivi e atleti delle società sportive, ai tanti volontari che ogni giorno mettono a disposizione della comunità tempo, competenze e passione, parlo dei più piccoli ” incontrati in campo o per strada” nei quartieri del nostro territorio metropolitano. Un grande abbraccio va ai ragazzi in messa alla prova. Oltre cinquanta esperienze che, da due anni, sono diventati straordinari compagni di strada di tantissimi percorsi sportivi. Tra emozioni, ricordi, abbracci e tanti sorrisi, Mercoledì sera, una cosa è apparsa certa. La storia della nostra Associazione è senza dubbio quella luce che deve orientare, nel presente, le scelte ed il nostro cammino. Noi abbiamo la responsabilità di giocare, da squadra, tutta un’altra partita rispetto a quella che spesso vediamo giocare in giro, una partita che, attraverso il gioco, lo sport, la partecipazione, l’inclusione e l’animazione sportiva, ci porti sempre più dentro quella visione dell’uomo e dello sport che, ottant’anni fa, illuminò i nostri padri fondatori. Grazie allo sport della nostra città per queste belle storie e un grazie speciale ai dirigenti del Comitato, instancabili protagonisti di questo impegno sociale e di cittadinanza. >>