Ct Polimeni: pre-qualificazioni agli Internazionali Bnl d’Italia

Il sogno di sfidare Djokovic, Federer, Nadal e Murray nel più prestigioso appuntamento tennistico italiano stagionale passa anche da Reggio Calabria. Il Ct “Rocco Polimeni”, infatti, è tra i 25 circoli della penisola che quest’anno organizzano, sotto l’egida della Fit, i tornei di pre-qualificazioni agli Internazionali di tennis d’Italia, in programma a Roma dall’8 al 15 maggio.

L’evento, che si terrà nei campi in terra rossa di Parco Pentimele dal 19 al 27 marzo con il patrocinio di Regione, Provincia e Comune di Reggio Calabria, è stato presentato stamani nel corso di un’affollata conferenza stampa moderata dal giornalista Rai Tonino Raffa. Vi hanno preso parte il presidente del Circolo Igino Postorino, il suo vice Antonino Romeo, il vice sindaco di Reggio Calabria Saverio Anghelone, il presidente della Fit Calabria Joe Lappano, il delegato provinciale del Coni Giuseppe Lombardo, il direttore sportivo del Circolo Emilio Cozzupoli, la coordinatrice provinciale dei docenti di scienze motorie Valentina Colella e la dirigente scolastica Serafina Corrado.

Gli interventi alla conferenza stampa

Tutti gli interventi hanno evidenziato la capacità del Circolo Polimeni di organizzare e ospitare manifestazioni di livello, a testimonianza dell’eccellente operato del Consiglio direttivo in questi anni. “Il Polimeni – ha detto il presidente della Fit Calabria Joe Lappano – è il Circolo leader in Calabria dal punto di vista agonistico e organizzativo. Siamo orgogliosi che un torneo così importante si svolga nella nostra regione”.

Il ds Cozzupoli si è soffermato sui dettagli tecnici e logistici del torneo. Un torneo al quale saranno presenti le migliori racchette del panorama tennistico del sud Italia, ivi compresi i beniamini locali, con un montepremi di 11 mila e 500 euro. Le iscrizioni per le categorie intermedie (Nc, 3° e 4° categoria) scadono il 17 marzo alle ore 12, per i 2° categoria il 20 marzo sempre alle ore 12. Il vincitore (semifinali e finali saranno trasmesse in diretta dal canale tematico Supertennis) parteciperà di diritto al torneo di pre-qualificazione (Roma 30 aprile-5 maggio) degli Internazionali d’Italia.

Le squadre del Polimeni nei campionati 2016

Pre-qualificazioni alla kermesse del Foro italico ma non solo. Piatto forte della conferenza è stata anche la presentazione delle squadre del Polimeni maschile e femminile, entrambe reduci da una doppio storico salto di categoria, che parteciperanno rispettivamente alla serie A2 e alla serie B del campionato affiliati Fit 2016. La compagine maschile si è rafforzata con gli acquisti del messinese Mirko Cutuli (2.3), del catanese Nicolò Schilirò (2.3) e del greco Constantinos Economidis (2.5), che andranno ad affiancarsi ai confermatissimi Corrado Summaria (2.3), Andrea Grazioso (2.3), Emanuele Tarsia (2.8) e Roberto Romeo (3.5), tutti protagonisti della promozione nella massima serie la scorsa stagione. New entry anche fra le donne con l’italo/svizzera Lisa Sabino (2.1 ed attualmente n° 442 Wta) pronta a dar manforte alle confermate Lara Meccico (2.4), Irene Lavino (2.7), Anna Maria Mangano (3.4), Livia Turiano (4.4) e Consuelo Costantino (4.6).

Nel corso della conferenza ampio spazio è stato dedicato ai Campionati studenteschi e ai Giochi della Gioventù, che saranno ospitati dal Polimeni il 19 marzo e il 9 aprile e ai progetti formativi in convenzione fra il Circolo Polimeni e gli istituti scolastici cittadini.