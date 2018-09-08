Siete alla ricerca della cucina dei vostri sogni? Un angolo di paradiso in cui trascorrere le vostre giornate lontano dallo stress del mondo esterno?

Mobili Catalano ha la risposta ad ogni vostra esigenza! Da gennaio 2018 infatti, il noto negozio reggino, leader del settore immobiliare, ha aggiunto all’interno della sua già vasta selezione di mobili anche il marchio ARAN.

Una realtà solida e conosciuta anche a livello internazionale, produttrice di innumerevoli cucine simbolo di attenzione al design, continua ricerca di materiali di qualità, affidabilità e funzionalità. Le cucine Aran sono infatti 100% made in Italy! Una garanzia per i clienti che non sanno proprio rinunciare alla tradizione che si accompagna alla tecnologia.

Attenzione alle esigenze di ciascuno, ricerca della bellezza, amore e natura, queste le peculiarità che compongono la sigla del marchio di cucine fra i più conosciuti al mondo che trova il suo angolo ‘esposizione’ proprio presso uno degli store Catalano.

Lo showroom di Via Aschenez a Reggio Calabria

Per tutti gli amanti del made in Italy alla ricerca di una cucina innovativa e di alta qualità sarà infatti possibile visitare lo showroom Catalano di Via Aschenez, dove i clienti potranno toccare con mano i diversi tipi di cucina pensati per voi da Aran.

Per offrirvi il miglior servizio possibile e prendere quindi una scelta consapevole, Catalano Mobili mette a vostra disposizione, non solo uno staff altamente preparato in grado di consigliarvi al meglio secondo le vostre esigenze, ma anche dei servizi innovativi ed assolutamente gratuiti, tra cui il preventivo di spesa e il sopralluogo di un architetto nelle vostre case.

Artigianato di grande scuola, tecnologia all’avanguardia e design innovativo sono il simbolo delle cucine che vi conquisteranno al primo sguardo! Mobili Catalano abbraccia completamente la filosofia di Aran secondo cui la cucina non è solamente un insieme di mobili, ma uno spazio dove poter vivere in famiglia e con i propri amici emozioni uniche!

Cosa aspetti? Non farti scappare quest’imperdibile occasione! Visita la pagina Facebook “Catalano Mobili”, Tel. 0965 27132, recati presso lo showroom di Via Aschenez n.112 o visita il sito https://www.mobilicatalanorc.com/