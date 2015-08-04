Cuervolucion al Chupito
Mercoledì 5 agosto una serata dedicata alla tequila José Cuervo con dj, bartender e videomaker del tour Cuervolución: tequila con gadget a 2 euro
04 Agosto 2015 - 19:55 | di Redazione
Serata esclusiva Mercoledì 5 Agosto presso Il Chupito per una vera e propria Cuervolucion! Vivi l’avventura con la tequila José Cuervo a partire dalle 22.30.
Una serata accompagnata da musica di talentus dj, bartender, videomaker del tour Cuervolución.
TEQUILA + GADGET: 2€
Dopo l’edizione 2014 con oltre 50.000 partecipanti e 500.000 spettatori su MTV, la grande avventura della Cuervolución – Who’s In?, firmata dalla tequila Jose Cuervo distribuita in Italia da Gancia, torna con una nuova edizione ancora più esplosiva.
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