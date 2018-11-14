Sono stati presentati all’Urban Center gli AperEurope: i laboratori artigianali e digitali organizzati dal Centro Europe Direct di Reggio Calabria (che opera all’interno della macro Area Politiche Europee del Comune di Reggio Calabria guidata dall’assessore, avv. Giuseppe Marino), nell’ambito delle iniziative promosse nel corso del 2018 per celebrare l’anno europeo del patrimonio culturale. L’iniziativa è rivolta ai giovani tra i 16 e i 25 anni di età, della città e provincia di Reggio Calabria e scommette su percorsi formativi di un minimo di 30 ore ciascuno che spaziano dalla riscoperta delle tecniche di lavorazione del baco da seta alla stampa 3D.

“L’amministrazione di Reggio Calabria e l’assessorato Politiche comunitarie, – ha commentato l’assessore alle Politiche europee, Pon Metro e Smart City del Comune di Reggio Calabria, avv. Giuseppe Marino – anche quest’anno aprono le porte ai giovani della città per far conoscere loro le opportunità che offre l’Unione europea e, in particolare, per sperimentare concretamente delle esperienze laboratoriali qualificanti. Si tratta di azioni mirate, attraverso cui intendiamo rilanciare e valorizzare alcuni punti d’eccellenza che fanno capo alle nostre tradizioni più antiche e autentiche quali ad esempio la lavorazione del baco da seta e, nel contempo, seguire i percorsi dell’innovazione mediate l’uso delle più moderne tecnologie come la stampa 3D. Sono quattro laboratori ai quali ci si può iscrivere attraverso il sito internet del Comune e i canali social dello Europe Direct. Da qui a due mesi presenteremo i risultati di questo progetto – ha poi concluso Marino – che ci auguriamo possa vedere tanti giovani reggini impegnati sul territorio e parallelamente l’avvio di percorsi formativi e professionali di qualità intorno ai quali poter sviluppare anche ipotesi di sviluppo di lungo respiro a livello imprenditoriale e occupazionale”.