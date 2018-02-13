“È con immenso piacere che annunciamo la partecipazione del nostro chef Felice Cuzzola alias Felicione al programma Cuochi d’Italia”.

Si legge così in un post su facebook pubblicato da “La Tavernetta” di Reggio Calabria. Un traguardo ammirevole quanto impegnativo che porterà lo chef reggino a competere con i migliori “Cuochi d’Italia“.

Lo show televisivo, che ha preso il via negli ultimi mesi del 2017, sembra aver conquistato il pubblico italiano. Se la prima edizione si era infatti conclusa con la vittoria della Calabria e la seconda ha visto sul podio l’Umbria. Tv8 è adesso di nuovo pronta a proporre al bel paese un’altra sfida in cucina con i migliori cuochi provenienti da ogni regione.

A rappresentare la Calabria, nello show condotto da Alessandro Borghese che vede come giudici i due chef stellati Gennaro Esposito e Cristiano Tomei, è Felice Cuzzola, un reggino doc che farà di certo onore ad una terra così ricca di tradizioni culinarie.

La puntata che vedrà protagonista il nostro chef andrà in onda proprio stasera, martedì 13 febbraio, alle ore 19:45 sul canale 8 del digitale terrestre, con replica alle ore 13:10 del giorno seguente, sempre sullo stesso canale.

Reggini e calabresi siete pronti a fare il tifo per il nostro chef? Telecomandi alla mano e rimanete sintonizzati su canale 8!