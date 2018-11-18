Cuore nero-arancio: consegnati a staff e giocatori i 10mila euro della raccolta fondi dei tifosi della Viola
Consegnato a pochi minuti dal match con Valmontone l'assegno della colletta volontaria dei supporters per dare un contributo a staff e giocatori
18 Novembre 2018 - 18:16 | di Teo Occhiuto
Un cuore grandissimo. È stato consegnato a pochi minuti dal match fra Viola e Valmontone (che potrete seguire LIVE a questo link) l’assegno di 10.940 euro raccolti dai tifosi nero-arancio. Un nutrito gruppo di supporters, infatti, nei giorni scorsi aveva avviato una campagna di raccolta fondi volontaria, spinto dalla volontà di dare un contributo economico a staff e giocatori, fino ad oggi mai pagati. Un bellissimo momento, sociale prim’ancora che sportivo, che testimonia l’attaccamento della città al Mito della Viola Reggio Calabria.
Iscriviti al nostro Canale Whatsapp per restare sempre aggiornato con le ultime notizie