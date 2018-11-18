Un cuore grandissimo. È stato consegnato a pochi minuti dal match fra Viola e Valmontone (che potrete seguire LIVE a questo link) l’assegno di 10.940 euro raccolti dai tifosi nero-arancio. Un nutrito gruppo di supporters, infatti, nei giorni scorsi aveva avviato una campagna di raccolta fondi volontaria, spinto dalla volontà di dare un contributo economico a staff e giocatori, fino ad oggi mai pagati. Un bellissimo momento, sociale prim’ancora che sportivo, che testimonia l’attaccamento della città al Mito della Viola Reggio Calabria.