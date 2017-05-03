Cuzzocrea si dimette da Confindustria Reggio

“Quest’oggi è stata notificata a una delle aziende di cui sono contitolare, la AET Srl, un’informazione a carattere interdittivo da parte della prefettura di Reggio Calabria. Alla luce di ciò, ho immediatamente comunicato al Direttivo di Confindustria Reggio Calabria la volontà, che formalizzerò domani, di rassegnare le mie irrevocabili dimissioni dalla carica di presidente dell’Associazione. Esprimendo piena fiducia nella magistratura amministrativa, competente su questa materia, impugneremo in sede giurisdizionale il provvedimento interdittivo, nella consapevolezza della legittimità e della correttezza delle nostre condotte.

Tuttavia, a tutela del buon nome e dell’onorabilità di Confindustria, ritengo necessario, per ragioni di opportunità, concludere la mia esperienza alla guida della prestigiosa associazione che ho avuto l’onore di presiedere in questi anni.

Ringrazio il Direttivo e indistintamente tutti gli imprenditori per la fiducia e il sostegno che mi hanno accordato in questo lungo periodo, nel quale abbiamo condotto battaglie per la legalità, per la giustizia e per lo sviluppo del territorio. Fino all’elezione del nuovo presidente, come da statuto associativo, assumerà le funzioni il vicepresidente Filippo Arecchi. Ribadisco infine il mio più fermo ripudio della ‘ndrangheta, male di questa terra, che sta togliendo ogni speranza e opportunità di futuro ai nostri giovani”.