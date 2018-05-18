La Jolly pallavolo di Cinquefrondi ai play off , la Elio Sozzi di Reggio Calabria vince il campionato regionale under 14, la Ludos Arangea Calcio passa dalla seconda alla prima categoria, l’Asd Bocale Admo promossa al Campionato di Eccellenza, Thrylos Nuoto, Pianeta Sport e Piscina Andrea Maria, tutte le reggine sul podio dell’ultima tappa regionale Asi.

“Tanti successi che denotano una crescita in ambito sportivo non indifferente. Il nostro territorio – sono le parole del consigliere della Città Metropolitana e delegato allo sport Demetrio Marino – possiede ottimi atleti che negli ultimi tempi stanno offrendo grandi soddisfazioni in vari ambiti. Jolly, Ludos, Elio Sozzi e le società natatorie sono solo le ultime che si aggiungono al novero di realtà sportive che si contraddistinguono quale segno tangibile di un rinnovato impegno che conduce inevitabilmente ad una crescita sportiva con importanti ricadute su tutto il territorio. Lo sport – prosegue Marino – quale tassello formativo importantissimo e veicolo di promozione territoriale cui l’Amministrazione del Sindaco Giuseppe Falcomatà da grande importanza, trovandosi in prima linea nella diffusione dei suoi valori fondamentali, attraverso la promozione dello stesso”.