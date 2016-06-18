Da capo di abbigliamento a opera d’arte: da Fratelli De Stefano l’evento Tatoo your tshirt!

Arte e moda in un connubio insolito: Nunzio Nucera dipinge dal vivo il soggetto scelto dal pubblico direttamente sulle tshirt

La boutique Fratelli De Stefano, da sempre sostenitrice dei giovani talenti, è lieta di ospitare oggi 18 giugno alle ore 18.00 la live performance di Nunzio Nucera, architetto e creativo reggino , ideatore del brand Catonthechair.

Vere e proprie opere d’arte dipinte su semplici tshirt: sarà questo il fil rouge di un evento, Tatoo your tshirt, che unisce arte e moda, in un connubio insolito, ma che da sempre affascina i veri intenditori di stile.

Presso la boutique Fratelli De Stefano, dalle ore 18.00 sarà possibile assistere alla performance di Nunzio Nucera, che dipingerà direttamente sulle maglie il soggetto scelto proprio da voi!

Partecipare è semplice! Basta ordinare la misura della tshirt, scegliere il tema o il soggetto preferito da riprodurre sulla maglia e l’opera d’arte è fatta!

La Boutique Fratelli Destefano si trova in via Corso Garibaldi, 137 a Reggio Calabria.