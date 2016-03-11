Da domani la prevendita per Bermè Viola – Casalpusterlengo

La prevendita parte sabato 12 marzo: orari e luoghi per acquistare i biglietti della gara tra Bermè Viola e Assigeco Casalpusterlengo al PalaCalafiore

Prenderà il via domani mattina la prevendita dei biglietti per la gara tra la Bermè Viola Reggio Calabria e l’Assigeco Casalpusterlengo, in programma al PalaCalafiore domenica 13 marzo alle ore 18. I tagliandi di ingresso potranno essere acquistati domani, sabato 12 marzo dalle ore 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 20.00 presso la biglietteria del Centro sportivo Viola e domenica 13 presso il botteghino del PalaCalafiore dalle ore 16.30 alle 18.30.

Fonte: http://www.violareggiocalabria.it