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Da Pitti Bimbo la moda che si ispira al mondo degli adulti

Il guardaroba degli adulti ispira le collezioni per bambini a Pitti Bimbo: tra giungla, stampe colorate e anni Settanta vince il mini me

18 Luglio 2016 - 18:34 | di Redazione

Collezione per bambini sulla passerella di Pitti Bimbo

di Daniela Bonanno Conti – Il guardaroba degli adulti è fonte di ispirazione per la moda dei più piccini a Pitti Bimbo.

Quest’anno la tendenza è quella che vede in passerella collezioni “mini me” condizionando la stagione estiva. Diversi brand mettono in scena le loro proposte per i più piccini lasciandoci di stucco.

Ad esempio, Il brand Trussardi Junior per la sua collezione si ispira alla giungla e alla savana, per un effetto inconfondibilmente selvaggio.

Dolce e Gabbana propone invece abiti dalle stampe colorate sia sulla linea città che sulla linea beachwear.

Ermanno Scervino Junior invece ci fa rivivere i mitici anni Settanta con la sua collezione.

Boy Lodon invece accontenta gli amanti del classico, all’insegna del confort con una collezione decisamente sportiva. Particolare la proposta del brand Alice P che opta per abitini in stile anni settanta iper colorati e con fantasie decisamente retrò. Insomma, dalle sfilate di Pitti Bimbo,  troviamo l’abbigliamento adatto per ogni esigenza.

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