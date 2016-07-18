Da Pitti Bimbo la moda che si ispira al mondo degli adulti
Il guardaroba degli adulti ispira le collezioni per bambini a Pitti Bimbo: tra giungla, stampe colorate e anni Settanta vince il mini me
18 Luglio 2016 - 18:34 | di Redazione
di Daniela Bonanno Conti – Il guardaroba degli adulti è fonte di ispirazione per la moda dei più piccini a Pitti Bimbo.
Quest’anno la tendenza è quella che vede in passerella collezioni “mini me” condizionando la stagione estiva. Diversi brand mettono in scena le loro proposte per i più piccini lasciandoci di stucco.
Ad esempio, Il brand Trussardi Junior per la sua collezione si ispira alla giungla e alla savana, per un effetto inconfondibilmente selvaggio.
Dolce e Gabbana propone invece abiti dalle stampe colorate sia sulla linea città che sulla linea beachwear.
Ermanno Scervino Junior invece ci fa rivivere i mitici anni Settanta con la sua collezione.
Boy Lodon invece accontenta gli amanti del classico, all’insegna del confort con una collezione decisamente sportiva. Particolare la proposta del brand Alice P che opta per abitini in stile anni settanta iper colorati e con fantasie decisamente retrò. Insomma, dalle sfilate di Pitti Bimbo, troviamo l’abbigliamento adatto per ogni esigenza.
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