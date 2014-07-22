Dal 19 al 28 la 3° edizione dell’Expo Città dei Bronzi

-di Laura Maria Tavella. Si terrà dal 19 al 28 luglio la 3° edizione della fiera “Expo Città dei Bronzi 2014- Cultura e Tradizione”.La fiera sarà allestita sul Viale Zerbi, angolo Viale Boccioni e sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 18.00 alle 01.00 e la domenica dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 18.00 alle 01.00.L’ingresso alla fiera è gratuito e vedrà la partecipazione di realtà commerciali e imprenditoriali nel settore dell’ arredamento, arredi giardino, artigianato, prodottti tipici e accessori per la casa.

Per info: 348.2774698