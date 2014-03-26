Dal coro della Chiesa a The Voice: Suor Cristina è la nuova star del web. Guarda il video!

L'esibizione della religiosa a The Voice of Italy ha fatto il giro del mondo: visualizzazioni da record, i commenti di Whoopi Goldberg e Alicia Keys e il video

di Laura Maria Tavella – L’esibizione travolgente della Sister Act italiana, suor Cristina Scuccia, al talent show “The Voice Of Italy” è diventata un fenomeno virale su Internet: il suo video è stato visto e condiviso su Facebook, Twitter, e sui blog di tutto il mondo.

Il rapper Psy con il suo “Gagnam style” ci aveva messo 18 giorni a raggiungere i 10 milioni di click, suor Cristina dopo soli 3 giorni era già a quota 13 milioni di visualizzazioni e ora ne ha totalizzate 28 milioni.

Su Twitter l hashtag #suorcristina ha spopolato, suscitando commenti da tutto il mondo, dal premio Oscar Whoopi Goldberg, che ha twittato il video, invitando a guardarlo “per quando si desidera un assaggio di sister act”, ad Alicia Keys (la religiosa ha cantato la sua “No one”) che ha definito la performance “energia pura”.Tra i commenti anche quello del cardinale Gianfranco Ravasi, che ha twittato: “Ciascuno, secondo il dono ricevuto, lo metta a servizio degli altri (1 Pietro, 4,10).E ora c’è chi scommette anche che riuscirà a superare l’ incredibile successo di Psy , che al momento detiene il record del video piu’ cliccato su YouTube con 1,9 miliardi di click.

Crescono i “mi piace” anche sulle pagine Facebook del programma che fa registrare oltre 120 mila utenti, di cui 20 mila arrivati negli ultimi due giorni.

Intanto noi vi riproponiamo il video dell’esibizione: