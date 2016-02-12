Dal delitto d’onore al femminicidio: excursus storico e dottrinale

Un convegno sul percorso storico e giuridico dal delitto d'onore al femminicidio, con la drammatizzazione degli studenti del Liceo Campanella

“Dal delitto d’onore al femminicidio“, excursus storico, giuridico e dottrinale si svolgerà, a Reggio Calabria il 13.02.2016, alle ore 09,30 presso la storica Aula di Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria e al quale interverranno il Dott. Roberto Di Palma, Sostituto Procuratore presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Reggio Calabria, l’Avv. Emanuele Genovese, Presidente Camera Penale di Reggio Calabria, la Prof.ssa Lucrezia Laganà docente presso il Liceo Classico Tommaso Campanella di Reggio Calabria, l’Avv. Donatella Nucera, Vicepresidente CamMino Sede di Reggio Calabria e componente Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati.

Un percorso storico, giuridico e dottrinale

Il tema dell’evento, di tragica rilevante attualità stante l’inarrestabile crescente aumento dei casi di femminicidio a cui ogni giorno siamo costretti ad assistere, verrà trattato nell’ambito di un percorso storico -giuridico -dottrinale che prende le mosse da un costume consolidato nei secoli e consacrato anche da una normativa che praticamente prevedeva l’impunità per il cosiddetto “delitto d’onore“.

Motivato ed in una certa misura giustificato dall’anzidetta consolidata mentalità arcaica, il “femminicida” continua ad agire oggi come se il “delitto d’onore” non fosse stato mai abrogato ed egli possa, quindi, contare ancora sul consenso sociale nello svolgere una funzione di “giustiziere” di quella che ai suoi occhi appare essere la “femmina peccatrice”.

La drammatizzazione degli studenti del Liceo Campanella

Ed allora, ritenendo che forse il cambiamento di tale arcaica mentalità possa principalmente avvenire attraverso la cultura, l’educazione e la conoscenza delle leggi da parte dei giovani, principali attori dei meccanismi di prevenzione, anche alla luce dell’accordo firmato dal Liceo Classico “T. Campanella” con l’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria in merito alle attività di alternanza scuola-lavoro, è apparso utile inserire, nell’ambito dell’evento che si andrà a presentare, la drammatizzazione degli studenti, di un’orazione di Lisia, “Per l’uccisione di Eratostene“, che tratta appunto un caso di omicidio per adulterio.

Iscrizioni su www.cammino.org