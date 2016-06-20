Dall’1 al 3 luglio la II ed. di ‘Scirocco Games – Mafia fuorigioco’

Nello scenario del Villaggio dei Giovani, complesso di immobili confiscati alla criminalità organizzata e concessi in gestione dal 2010 all’associazione Attendiamoci O.n.l.u.s., dall’1 al 3 luglio si svolgerà l’evento “Scirocco Games – Mafia fuorigioco”, giunto alla seconda edizione: un torneo a squadre articolato in una serie di giochi ed altre attività ludiche sulla spiaggia antistante il bene confiscato; una competizione amichevole tra associazioni impegnate attivamente sul territorio, forze dell’ordine, enti ed ordini professionali che operano, in differenti modi, per portare avanti nella nostra città ed affermare i principi di legalità e cittadinanza attiva.

Lo scopo dell’iniziativa è quello di lanciare un messaggio di legalità forte ed incisivo alla cittadinanza, rafforzando l’amicizia e la collaborazione tra le varie organizzazioni operanti sul territorio.

Partendo dal diffuso modus operandi del ragionare come individui, come monadi, si è deciso di ideare un evento che metta in rete diverse realtà del territorio, con l’obiettivo di andare oltre la cultura mafiosa, attraverso il gioco di squadra.

Squadre in spiaggia per la legalità

Ogni squadra, portavoce di un’associazione, ente o forza dell’ordine, “scenderà in spiaggia”, per rimarcare l’impegno in favore della legalità, portato avanti quotidianamente nel proprio specifico ambito di competenza.

La location del Villaggio dei Giovani assume un significato fortemente simbolico: è la testimonianza di un impegno a favore della giustizia che lotta per trasformare, con dedizione e sacrificio giornaliero, ciò che per tanto tempo è stato luogo di male in un luogo di incontro e collaborazione orientato al bene.

L’evento si svolgerà l’1, il 2 e 3 luglio presso il Villaggio dei Giovani ed è rivolto ai giovani dai 16 ai 35 anni appartenenti ad associazioni, enti e forze dell’ordine che hanno deciso di aderire all’iniziativa.

La serata inaugurale consentirà di conoscere ancor di più le finalità dell’evento, ascoltare i rappresentanti istituzionali delle realtà presenti e dare il via ufficiale a questo festival sportivo, tramite anche la consegna alle squadre delle divise e del regolamento della tre giorni di giochi.