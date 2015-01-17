Dalla collaborazione tra Nespresso e Riedel Crystal nasce la Reveal Collection: un set di due calici da degustazione per il caffè

Di M.Carmela Di Marte – Dall’unione tra Nespesso – lader nel settore del caffè di prima qualità – e Riedel Crystal – storica cristalleria austriaca specializzata da anni nella produzione di calici da degustazione e decanter, nasce la Reveal Collection, un set di due calici da degustazione – Intense e Mild – per il caffè e per tutte le bevande calde. Il progetto, al quale hanno collaborato 16 sommelier, è frutto di studi scientifici che hanno dimostrato come, al pari del vino, il caffè è in grado di stimolare tutti i sensi; e questi calici da degustazione – attraverso forma, dimensione, trasparenza ed eleganza del cristallo – sono in grado di amplificare i diversi gusti e aromi delle miscele più famose del marchio Nespresso, per un’esperienza tutta da gustare. Il prodotto è in vendita da fine Ottobre in tutte le boutique Nespresso.

Per maggiori informazioni basta collegarsi al sito: http://www.nespresso.com/