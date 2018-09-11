Che ci fossero qualità importanti, i dirigenti della Scuola Calcio Francesco Cozza lo avevano capito subito. Lo aveva capito lo stesso ex capitano della Reggina che in occasione dell’ultimo Individual da lui organizzato al Reggio Village, lo ha fortemente voluto in gruppo per esercitazioni ed allenamenti specifici.

Tommaso Zampaglione, classe 2005, ha tutte le caratteristiche per fare strada nel mondo del calcio. Buona struttura fisica, grande personalità, doti tecniche sopra la media. Il portierino già lo scorso novembre aveva partecipato ad un raduno organizzato dal Torino mettendosi in grande evidenza, stesso discorso fatto successivamente con il Crotone.

Ma ad arrivare per prima è stata la Vibonese del presidente Caffo che sui giovani intende investire molto, assicurandosene le sue prestazioni.

Tommaso Zampaglione ha fatto parte del gruppo Esordienti della passata stagione della Scuola Calcio Francesco Cozza, guidati dal tecnico Pietro Candido e lavorato nello specifico quotidianamente sotto le direttive di mister Fabio Crupi, preparatore dei portieri presso la struttura del centro sportivo Reggio Village di Viale Messina.

Al ragazzo è stata la stessa società dell’Asd Valanidi Calcio Giovanile ad augurare il meglio, con la speranza che i suoi sogni un giorno possano essere realizzati. In bocca al lupo Tommaso.