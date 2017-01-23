Dalla stazione FS di S.Caterina… parte Calabria d’Autore 2017

Dal 27 gennaio al 7 aprile, 13 appuntamenti di CALABRIA D’AUTORE e 4 appuntamenti con ARTE IN STAZIONE caratterizzeranno l’intensa attività dell’associazione incontriamoci sempre per il volontariato anche per il nuovo anno.

Delle oltre 2000 stazioni FS esistenti nel territorio Italiano, la stazione FS di Reggio Calabria S.Caterina riscuote ampio consenso da tantissimi cittadini e dai media, anche a livello nazionale per la qualità e la quantità delle attività sociali e culturali e e di volontariato, per la cura che viene riservata a tutta la stazione come pulizia, decoro e manutenzione.

La creazione del nuovo laboratorio culturale organizzato dall’associazione è ampio, infatti, essendo molto forte il fermento culturale in città, si è pensato come direttivo di creare un progetto aperto a tanti cittadini impegnati nelle loro professioni e nell’arte.

A questo progetto collaboreranno ALESSANDRO ALLEGRA,FELICE IRACA’, TERRY MALARA, MARCO MAURO, MARIA CELESTE PAVIGLIANITI,PASQUALE ROMEO,VERONICA SPINELLA,MARCO STRATI,MARIA PIA TUCCI.

Tutti gli appuntamenti della rassegna avranno luogo presso la SALA MUSEO ”IL FERROVIERE’.