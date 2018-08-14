Dall’Eccellenza alla Prima Categoria: tutti i gironi del calcio dilettantistico 2018/2019
Varati i gironi dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima Categoria: ecco tutte le squadre calabresi e le date di partenza
14 Agosto 2018 - 12:26 | di Teo Occhiuto
Conto alla rovescia in dirittura d’arrivo anche per le compagini calabresi di calcio dilettantistico. Come apparso sul sito ufficiale del Comitato Regionale calabrese, sono stati varati i gironi dei tornei di Eccellenza, Promozione e 1ª Categoria. I primi due partiranno il 9 settembre prossimo, kick-off domenica 16 per i quattro gironi di Prima. Di seguito tutti i gironi completi.
CAMPIONATO D’ECCELLENZA
A.S.D. BOCALE CALCIO ADMO F.C. CALCIO ACRI S.C.S.D. A.S.D. CORIGLIANO CALABRO A.S.D. COTRONEI 1994 A.S.D. CUTRO A.S.D. GALLICO CATONA 2018 F.C. ISOLA CAPO RIZZUTO A.S.D. JONICA SIDERNO A.S.D. OLYMPIC ROSSANESE 1909 U.S.D. PAOLANA A.S.D. REGGIOMEDITERRANEA U.S.D. SCALEA 1912 A.S.D. SERSALE CALCIO 1975 AGS.D. SORIANO 2010 A.S.D. TREBISACCE
CAMPIONATO DI PROMOZIONE
Girone “A”
A.S.D. ATLETI COSENZA MORRONE A.S.D. BELVEDERE 1963 A.S.D. BRUTIUM COSENZA A.S.D. CASSANO SYBARIS A.C.D. CITTA AMANTEA 1927 A.S.D. CITTA DI APRIGLIANO A.S.D. GARIBALDINA A.S.D. JUVENILIA ROSETO C.S. A.S.D. MARINA DI SCHIAVONEA 1960 N.S.D. PROMOSPORT A.S.D. ROGGIANO 1973 A.S.D. ROSSANESE A.S.D. SAMBIASE LAMEZIA 1923 SAN FILI CALCIO 1926 A.S.D. SAN MARCO A.S.D. VIGOR LAMEZIA CALCIO 1919
Girone “B” U.S.D. AFRICO A.S.D. AURORA REGGIO A.C. BAGNARESE U.S.D. BORGIA 2007 A.P.D. BRANCALEONE U.S.D. CITTA DI ROSARNO A.S.D. COMPRENSORIO ARCHI CALCIO A.S.D. FILOGASO A.S.D. GIOIESE FOOTBALL CLUB U.S. GIOIOSA JONICA ASD A.S.D. REAL MONTEPAONE F.C.D. ROMBIOLESE A.S.D. SAN LUCA A.S.D. STILESE A TASSONE A.S.D. TAVERNA A.S.D. VILLESE ACCADEMY
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Girone “A”