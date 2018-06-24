Dal 29 giugno al 1 luglio presso il Circolo Tennis R. POLIMENI si svolgerà il 38 campionato italiano giovanile di DAMA italiana.

I 42 partecipanti, divisi per categorie sono stati selezionati dalla FID e provengono da tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Calabria. Grazie all’ASD nuovi orizzonti presieduta dall’ing Giorgio Ghittoni la Fid ha assegnato l’organizzazione delle manifestazione, che gode del patrocinio di tutte le istituzioni calabresi.

La Calabria è rappresentata da molti ragazzi tra cui i due campioni italiani uscenti Fabbricatore Domenico e Sgró Vincenzo.

Si spera che anche quest’anno si possano riconfermare e conquistare qualche titolo nelle categorie minori visto i buoni risultati ottenuti in campo nazionale.

Un in bocca al lupo e buon gioco a tutti.