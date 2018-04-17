Gli allievi del liceo reggino sono saliti sul gradino più alto del podio alla Finale Interregionale e ora puntano alla Finale Nazionale di Grosseto

Brillante prestazione quella dei ragazzi del Liceo Classico “Campanella”, che, sabato 14 aprile presso i locali del ristorante “La Luna ribelle”, hanno partecipato alla Finale Interregionale del torneo di Dama.

Gli allievi Davide e Andrea Amaddeo della classe II D e Ilario Pileggi della II E, accompagnati dal prof. Rocco Stilo, hanno trionfato sugli agguerriti e temuti avversari, raggiungendo gloriosamente la vetta più alta del podio. La meritata vittoria porterà gli stessi allievi alla Finale Nazionale di Grosseto.