Dama – Gli astri del ‘Campanella’ brillano nel firmamento sportivo
Gli allievi del liceo reggino sono saliti sul gradino più alto del podio alla Finale Interregionale e ora puntano alla Finale Nazionale di Grosseto
17 Aprile 2018 - 11:51 | di Eva Curatola
Brillante prestazione quella dei ragazzi del Liceo Classico “Campanella”, che, sabato 14 aprile presso i locali del ristorante “La Luna ribelle”, hanno partecipato alla Finale Interregionale del torneo di Dama.
Gli allievi Davide e Andrea Amaddeo della classe II D e Ilario Pileggi della II E, accompagnati dal prof. Rocco Stilo, hanno trionfato sugli agguerriti e temuti avversari, raggiungendo gloriosamente la vetta più alta del podio. La meritata vittoria porterà gli stessi allievi alla Finale Nazionale di Grosseto.
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