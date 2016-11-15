di Federica Geria – Quanti di voi guardando un telefilm americano hanno desiderato di assaggiare quello stesso snack o quella stessa particolare bevanda comparsa in TV? Quanti di voi sognano di provare quel prodotto tipico degli USA, ma totalmente introvabile in Italia?

Da oggi potrete soddisfare i vostri “dolci desideri” da Dave’s America Food, un piccolo ma fantastico minimarket che ci conduce in un gustoso viaggio tra leccornie americane: dalle patatine più stravaganti, Oreo di tutti i gusti, salse Jack Daniel’s, alla mitica bibita Dr. Pepper, cereali coloratissimi e M&M’S di ogni genere.

Questi sono solo alcuni dei prodotti che possiamo trovare da Dave’s American Food, lo store che abbraccia le migliori delizie made in USA e che si trova proprio in Calabria, più precisamente al centro di Palmi (Corso Garibaldi, 35).

Il suo fondatore, Davide Guerrasio, classe 1989, imprenditore e calabrese doc, è un folle amante del mondo americano e oggi racconta la sua avventura ai microfoni di CityNow.

Parlaci della tua avventura imprenditoriale. Com’è nata l’idea di dar vita a Dave’s American Food?

“Appena finita la scuola ho subito cominciato a lavorare in vari settori, uno di questi è stato il poker, grazie a delle persone davvero per bene ho avuto l’opportunità di viaggiare per giocare e lavorare anche nei casinò, questo mi ha portato a conoscere realtà culinarie e realtà imprenditoriali diverse da quelle italiane. A questo punto quando ho deciso di creare un business innovativo ho deciso di puntare sul cibo americano e con l’aiuto della mia ragazza, Alessia, creare Dave’s American Food”.

C’è un prodotto particolare su cui punti?

“Non c’è un prodotto che prediligo rispetto ad un altro, anche perché ogni giorno è una continua scoperta di sapori e le novità, quando vai a cercare qualcosa oltre confini, non finiscono praticamente mai, le varietà di prodotti presenti nel negozio sono così tante che non hai mai modo di preferire qualche prodotto rispetto ad un altro”.

Quale è la forza che sta alla base del tuo minimarket americano?

“Io credo che la forza che sta alla base del nostro lavoro sia la nostra continua innovazione e ricerca di sapori ma non solo, Dave’s American Food è un business alla cui base ci sono delle persone che amano continuamente formarsi su tutti gli aspetti, dalla prima assistenza ai clienti alle proprietà nutritive dei prodotti”.

Come risponde Reggio Calabria e dintorni alla tua offerta?

“Sono contento di come oggi, a 9 mesi dalla nostra apertura, il circondario inizi a percepire il nostro negozio, vedo sempre più ragazzi, ma anche adulti, voler provare nuovi gusti e nuove sensazioni”.

Spieghiamo a tutti quelli che vorrebbero acquistare a distanza come fare.

“Chiunque voglia acquistare i prodotti presenti nel nostro store può andare sul nostro sito www.davesamericanfood.com, qui, come in qualunque e-commerce, gli basterà mettere i prodotti nel carrello e completare l’acquisto con il metodo di pagamento che predilige. La consegna è un altro servizio che curiamo al meglio, assistiamo il cliente da quando il pacco esce dal nostro negozio a quando lui apre il pacco e ci dà un feedback. Abbiamo lavorato tanto per rendere il sito davvero al meglio, è intuitivo e completo, con i prezzi chiari così come gli ingredienti e le date di scadenza dei vari prodotti”.

Il tuo è un negozio che si basa su un concept innovativo e diverso da tanti altri. Credi nell’imprenditoria innovativa in Calabria?

“Credo che la Calabria sia una regione dove l’innovazione debba essere una priorità e non una opzione. Ci sono tantissimi ragazzi calabresi talentuosi e capaci, che decidono di creare la propria attività lontano da casa perché “tanto qua non funziona”. Rispetto molto il loro pensiero, perché fare imprenditoria è una cosa davvero difficile qui poiché il tessuto sociale e ambientale può non sembrare adatto ma la Calabria è un vulcano di idee ed emozioni tappate, sta a noi togliere il tappo e fare esplodere il potenziale. Non escludo in futuro anche io di allargare i miei orizzonti e investimenti in altre parti, ma per ora sono contento di stare qui”.

Visita la pagina Facebook: https://www.facebook.com/davesamericanfood/