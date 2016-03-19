David Beckham svela dove ama andare in vacanza

Maldive, Bali, Londra e un sogno italiano: il calciatore svela alla rivista High Life i suoi luoghi preferiti e il viaggio che vorrebbe fare

di Daniala Bonanno Conti – Carissime amiche, David Beckham, uno degli uomini più attraenti del pianeta torna a far parlare di se.

Stavolta non è al centro del gossip come di solito succede ma lo troviamo protagonista di una recente intervista effettuata per High Life, rivista di bordo della compagnia aerea britannica British Airways.

Un sogno nel cassetto: il food-trip

Il famoso calciatore ha confessato alcune delle sue mete di viaggio preferite e un sogno nel cassetto che intende presto realizzare. Beckham, ha viaggiato tantissimo per il mondo sia per lavoro che per piacere ma ha confessato che in un prossimo futuro ha intenzione di organizzare un viaggio dove visitare luoghi particolari per poter degustare le diverse cucine locali, una sorta di food-trip.

David Beckham ha dichiarato che la sua vacanza migliore è stata quella trascorsa con la sua famiglia alle Maldive ma che è anche un grande fan dell’isola di Bali. Il calciatore ha inoltre confessato il suo amore incontenibile per l’America, di amare fare passeggiate col suo amico a quattro zampe nel panorama di Hyde Park, dato che ama la sua Londra e di trovare Parigi irresistibilmente bella.

Il desiderio per l’Italia: il Palio di Siena

Ma non finisce qui, sapete qual’è il suo desiderio nascosto? L’Italia con il suo fascino e la sua cultura artistica e culinaria ma per lui la cosa che desidera di più fare nel nostro paese, è andare a vedere il famoso Palio di Siena, poiché ha sempre desiderato vedere questa competizione storica.

E allora non ci resta che sperare nel suo arrivo a Siena per la prossima estate, sapendo benissimo che il fatto non passerà certamente inosservato…e a presto David.