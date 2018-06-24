La Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia sta completando la rosa della squadra di coach Antonio Valentini per il prossimo Campionato di SuperLega ed allora ecco le conferme di due calabresi doc: Davide Marra e Luca Presta. Due atleti simbolo della Tonno Callipo nella storia recente della società giallorossa e sui quali lo staff dirigenziale e tecnico puntano molto per il presente e per il futuro. Sarà ancora Davide Marra (classe 1984 di Praia a Mare) a organizzare, nel suo ruolo di libero, le operazioni in seconda linea tra ricezione e difesa, mentre il centrale Luca Presta (classe 1995 di Belvedere Marittimo) sarà un riferimento importante sia a muro che in attacco.

Le stagioni in giallorosso dei due atleti

Per Davide, la prossima sarà la quarta stagione consecutiva con la maglia giallorossa, mentre per Luca (cresciuto nel vivaio giallorosso) è la sesta stagione (non consecutiva) in Serie A.

Davide Marra: “Sono davvero felice e contento di far parte della Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia anche per la prossima stagione. Per me è motivo di orgoglio vestire la maglia della squadra della mia regione per il quarto anno consecutivo. Ho voglia di far bene e di iniziare a lavorare fin da subito in palestra con grande concentrazione e determinazione”.

Le parole di Luca Presta

Luca Presta: “Volevo fortemente restare a Vibo e far parte di questo nuovo progetto, nella società in cui sono cresciuto e grazie alla quale sono riuscito ad arrivare a giocare in Serie A. Ci sarà tanto da lavorare in un Campionato che si preannuncia di altissimo livello; sono pronto a dare il massimo con umiltà e dedizione per difendere con grande impegno i colori giallorossi ”.

Fonte: Ufficio Stampa Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia