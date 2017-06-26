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Davide Nicola e Diego Falcinelli agli Sportitalia Awards 2017

Premi a Nicola e Falcinelli del Crotone e ai reggini Viola e Ceravolo: il 4 luglio a Carate Brianza la serata in diretta su Sportitalia

26 Giugno 2017 - 15:56 | di Vincenzo Comi

Immagine dell'articolo sugli Sportitalia Awards 2017

Davide Nicola e Diego Falcinelli saranno premiati durante gli Sportitalia Awards 2017. L’allenatore e l’attaccante del Crotone, tra i protagonisti
della storica salvezza dei calabresi alla loro prima stagione in serie A, riceveranno i prestigiosi riconoscimenti durante la serata in programma il prossimo 4 luglio a Carate Brianza.

All’evento, condotto da Michele Criscitiello e Alessia Ventura, che andrà in onda in diretta su Sportitalia a partire dalle 21, prenderanno parte i principali protagonisti di serie A e B che si sono contraddistinti nella stagione calcistica appena conclusa, tra giocatori, allenatori, dirigenti sportivi e arbitri.

Molto rappresentata la Calabria: oltre a Nicola e Falcinelli, a cui rispettivamente andranno i premi “personaggio dell’anno” e “calciatore rivelazione serie A”, sono previsti riconoscimenti anche per Nicholas Viola e Fabio Ceravolo, attualmente in forza al Benevento ma entrambi nati in provincia di Reggio Calabria, individuati come miglior centrocampista e miglior attaccante della cadetteria.

Tutti pronti ad indossare lo smoking, per l’attesissima serata durante la quale i riflettori saranno puntati sull’eccellenza del calcio italiano.

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