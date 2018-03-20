De Gregori annuncia nuovo tour. Una tappa in Calabria
Il Tour 2018 di Francesco De Gregori parte da Roma il 6 luglio: il 22 agosto la tappa calabrese alla Summer Arena di Soverato
20 Marzo 2018 - 19:48 | di Vincenzo Comi
Si chiama semplicemente ‘Tour 2018’ la nuove tournée di Francesco De Gregori che partirà il 6 luglio da Roma e lo vedrà impegnato fino a settembre. In scaletta i grandi classici dell’artista, ma anche testi meno conosciuti, canzoni ‘mai passate alla radio’ e brani raramente eseguiti dal vivo negli ultimi anni. Prima data il 6 luglio a Roma (Cavea – Auditorium Parco della Musica), alla quale seguiranno altri dieci concerti in tutta Italia. Il 22 agosto, De Gregori, si esibirà alla Summer Arena di Soverato.
«Mi fa piacere quando il pubblico riconosce un pezzo dalle prime note – ha dichiarato De Gregori in riferimento al tour- ma mi piace anche quel silenzio un po’ stupito che accoglie le canzoni meno conosciute. La bellezza del live è anche questa, la scaletta non deve essere scontata, bisogna mischiare le carte».
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