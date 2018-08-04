Nella serata di venerdì, lasciate alle spalle le emozioni delle prime gare della “Regata del Mediterraneo, l’Arena dello Stretto ha vissuto il primo bagno di folla all’insegna dello spettacolo messo in piedi dall’associazione “Nuovi Orizzonti”.

La piacevole conduzione della madrina della notte reggina, la bravissima presentatrice RAI Veronica Maya, ha infiammato il numerosissimo pubblico, sotto la direzione artistica di Roberto Vecchi, noto autore affermato a livello nazionale per i suoi trascorsi nella TV di Stato e a Mediaset. Mattatore di serata, poi, il duo comico Enzo e Sal, proveniente da programmi di successo nazionale come Made in Sud e Colorado, che ha intrattenuto e divertito a lungo gli spettatori.

Moda, miss e danza sul palco dell’Arena

Nello spazio dedicato alla moda sono stati protagonisti diversi abiti, indossati dalle 14 miss del concorso “La Venere del Mediterraneo”, le quali hanno sfilato, per la prima volta, sotto gli attenti occhi della giuria. Parimenti importante, poi, il contributo dato dallo Studio Danza di Danila e Andrea Crisafi, in cui ragazzi hanno deliziato la platea con travolgenti e coinvolgenti coreografie.

Il momento più alto della serata è stato raggiunto con l’esibizione del rapper Fred De Palma: tantissimi i giovani richiamati dalle note e dai testi del cantante torinese, attesissimo sin dai giorni scorsi. Entusiasmo alle stelle dai ritmi dei più celebri brani dell’artista, fra cui il nuovo singolo ‘D’estate non vale’, uscito lo scorso giugno.

Conduzione e organizzatori dei Tesori del Mediterraneo

Indispensabile, come sempre, il contributo dato dal giornalista Carlo Arnese che, dopo aver raccontato le emozionati e caratteristiche gare della Regata nel pomeriggio, ha affiancato Veronica Maya nella conduzione della serata. Aperta, come ormai da tradizione, dall’intervento dei due organizzatori, vere anime dei “Tesori del Mediterraneo”, Natalia Spanò e Paolo Catalano.