Un giocatore ha puntato 5 euro sulla ruota di Palermo e ha centrato quattro terni e una quaterna: vincita di 138.000 euro

Calabria fortunata al gioco. Nei giorni scorsi registrate vincite importanti nella provincia di Cosenza e Vibo Valentia, adesso tocca a Reggio Calabria.

L’estrazione di martedì al Gioco del Lotto che ha distribuito premi in tutta Italia ed in particolare in Calabria dove a Lazzaro, in provincia di Reggio Calabria, un fortunato giocatore ha realizzato una vincita di 138.000 euro.

Il giocatore ha puntato 5 euro (4 euro sul terno e 1 euro sulla quaterna) ha scelto la ruota di Palermo e ha optato per i numeri 13, 47, 51 e 90. Ha così centrato quattro terni ed una quaterna. Il Gioco del Lotto ha premiato tutta l’Italia: con l’estrazione di ieri sono state infatti distribuite vincite per oltre 9 milioni di euro su tutto il territorio nazionale.